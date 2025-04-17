復活節│小童即日至5月5日乘港鐵到羅湖或落馬洲站免費│附領取方法

【復活節／復活節假期／北上消費／北上深圳／北上攻略／港鐵／港鐵優惠】港鐵推出3至11歲小童過境免費優惠，由即日起至5月5日，每次在入閘坐車前，在港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，憑小童八達通拍卡便可領取優惠，適用於任何港鐵站往返羅湖或落馬洲站，機場快綫及輕鐵除外，但領取優惠後必須在同日的下個車程使用。



每逢節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

每逢節假日，落馬洲站人頭湧湧。（資料圖片／周令知攝）

適用於任何港鐵站往羅湖或落馬洲站 機場快綫及輕鐵除外

港鐵推出小童免費過境優惠，即日起至5月5日，3至11歲小童每次在入閘坐車前，在港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，憑小童八達通可領取一程經羅湖或落馬洲站過境免費車程。

免費車程適用於任何港鐵站前往羅湖或落馬洲站、羅湖或落馬洲站前往任何港鐵站。只有機場快綫及輕鐵除外。

港鐵推出小童免費過境優惠，優惠期為即日起至5月5日。（港鐵圖片）

市民領取的免費優惠必須在同日的下個車程使用，若乘坐非過境車程或逾期未用，優惠將會被取消，不會獲得補發。

免費優惠使用後可再次領取

免費優惠使用後，市民可在推廣期內，再到數碼服務站或自助換領機換領，即市民在優惠期內可不斷領取優惠。

免費優惠需要在站內非付費區的數碼服務站或自助換領機。（港鐵圖片）

數碼服務站領取免費優惠三步曲

1. 於首頁點撃「過境車程優惠」

2. 在「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面點擊領取

3. 將小童八達通放在拍卡器，直至出現成功領取頁面

