器官捐贈｜親友守候最後一次的手術 夫遺愛人間 妻感施比受有福
撰文：石國威
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【器官捐贈/道謝道愛之行Honor Walk】伊利沙伯醫院早前舉行香港首次「道謝．道愛之行」Honor Walk，向無私捐出器官葉先生表達最高的敬意。當日，10多位親友連同來自醫院不同崗位的醫護人員，靜默地守候在病房走廊兩旁，當葉先生病床緩緩經過走廊，在場參加儀式的人士為捐贈者送上致敬，陪同他走完人生最後的一程。
「今天，您將會進行第十六次手術，也是您最後一次手術。與過去不同的是，今次手術可以讓垂危的病人得以重生。」葉先生的肺部及肝臟拯救了垂危病人的生命，從病房到手術室的一段路，讓葉太回憶起結婚步入教堂那段路，她感受到同樣的愛，就如丈夫無私救人的大愛，也深深感受到「施比受更為有福」。
「今天，您將會進行第十六次手術，也是您最後一次手術。與過去不同的是，今次手術可以讓垂危的病人得以重生。」
十多位親友靜默地在病房走廊兩旁守候 陪他走完人生最後一程
伊利沙伯醫院早前舉行本港首次「道謝．道愛之行」Honor Walk。在進行移植手術當天，葉先生十多位親友連同來自醫院不同崗位的醫護人員，靜默地守候在病房走廊兩旁，當葉先生的病床緩緩經過走廊，在場參加儀式的人士為捐贈者送上致敬，陪同他走完人生最後的一程。
妻憶起結婚步入教堂那段路：感受到同樣的愛
從病房到手術室的一段路，讓葉太回憶起結婚步入教堂那段路，她感受到同樣的愛，就如丈夫無私救人的大愛。
捐贈者捐出肺部及肝臟拯救了垂危病人生命
見證至親進入手術室接受最後一次手術，讓另外幾個危重病人得以重生，丈夫的肺部及肝臟拯救了垂危病人的生命，她深深感受到「施比受更為有福」，內心亦感受到從來沒有的平靜。家人感謝醫院的安排，讓丈夫能在至親的家人及朋友陪同下走完最後一程。
伊利沙伯醫院：「道謝．道愛之行」不僅是儀式 是一次愛的表達
伊利沙伯醫院指，官捐贈拯救生命，捐贈者的大愛精神，值得被敬重，而「道謝．道愛之行」不僅是一個儀式，而是一次愛的表達，讓器官捐贈者及其家庭、受贈者及整個醫護團隊結合在一起，展現了生命的延續與愛的傳遞。
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