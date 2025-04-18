銅鑼灣「人氣」猶在　姜濤灣再現　姜糖為應援長假拒外遊｜復活節

【復活節／姜濤／MIRROR／留港消費】今日（18日）是復活節長假期首日，大批港人離港旅遊，也有人選擇留港消費，其中，今日下午銅鑼灣處處見人流，追星文化似乎也帶動了留港人氣。



在銅鑼灣金百利中心及黃金廣場附近，不少市民舉機拍攝為男子組合MIRROR成員姜濤慶祝生日的廣告牌，有自稱「姜糖」的粉絲表示長假期通常會外遊，「但我哋4月一定唔走、唔敢買機票，因為驚佢（姜濤）有活動。」她們表示，單是今日已花費近千元到應援餐廳，笑言「佢（姜濤）係促進香港經濟！」



綜合數名選擇留港港人說法，他們均表示「唔想同人逼過關」而不欲北上消費，又說希望支持本地小店。然而，當走入後街，有攤檔商户仍歎：「一到假期就無人。」



4月18日下午約3時許，銅鑼灣一帶人流仍多。（任葆穎攝）

位於希慎廣場的人氣麵包店Bakehouse門外有近20人排隊輪候購買。（任葆穎攝）

人氣麵包店Bakehouse門外有近20人排隊

下午約3時許，銅鑼灣一帶處處有人流，位於希慎廣場的人氣麵包店Bakehouse門外有近20人排隊輪候購買；銅鑼灣蘋果公司專門店亦可見人流。

銅鑼灣每年4月都因Mirror成員姜濤生日而變成「姜濤灣」，金百利中心及黃金廣場牆外顯示慶祝姜濤生日的廣告牌，附近一帶商場、食肆亦設有應援活動。

一行5人自稱「姜糖」的市民專程外出「追星」，她們上午先到海洋公園，參與姜濤有份出席的「家姐細佬後援會成立典禮」，下午到訪銅鑼灣的應援餐廳，並已花費接近千元。（任葆穎攝）

一行5人自稱「姜糖」的市民專程外出「追星」，她們上午先到海洋公園，參與姜濤有份出席的「家姐細佬後援會成立典禮」，下午到訪銅鑼灣的應援餐廳，並已花費接近千元。

姜糖稱姜濤促進香港經濟：我哋4月一定唔走

她們笑言，「長假期正常都飛去旅行，唔會留港消費⋯⋯但我哋4月一定唔走、唔敢買機票，因為驚佢（姜濤）有活動⋯⋯所以佢係促進香港經濟！」

半日花逾千元購應援物 因偶像愛上了大熊貓龍鳳胎

被問近年市道差，可以如何改善？她們笑說可以「搵姜濤賣廣告」，因為「佢食過嘅嘢、掂過嘅嘢都會賣斷市。」她們舉例，原本不喜歡熊貓，但因姜濤今早出席活動時在肩膊掛上一對大熊貓龍鳳胎玩偶，因此她們買了相同的毛公仔，「本身聽到熊貓經濟都有啲反感⋯⋯不過因為姜濤我愛上了」，又指至今已花費逾千元買姜濤的應援物。

市民Brian和豆腐留港「追星」，參與手遊「戀與深空」的活動打卡。（任葆穎攝）

另一市民Brian和豆腐雖然不是姜濤粉絲，但同樣留港「追星」，參與女性向手遊「戀與深空」的活動打卡，又稱順道在附近購物，並已買了一雙拖鞋，預計全日會花費一千元飲食和購物。

手遊FANS「追星」 沒北上因不想逼

他們坦言對北上消費不感興趣，因為「唔想同人逼」，沒有北上的習慣，又指因未能遷就時間，所以未有到外地旅遊，但透露下月將會赴日旅行。

一家三口留港支持本地小店

楊小姐一家三口由九龍前往銅鑼灣，同樣認為「過關太多人」，所以不欲北上消費，並希望光顧本地小店，支持香港經濟。他們認為，今年復活節的人流較去年少，被問會否感到可惜，她慨嘆「習慣㗎啦⋯⋯咁可以點。」

在渣甸坊攤檔賣襪的商户劉先生表示，人流自疫情後大為減少，「以前逢禮拜六日都好多人行，𠵱家一到假期就無人」。（任葆穎攝）

在渣甸坊攤檔賣襪的商户劉先生表示，人流自疫情後大為減少他說主要做本地熟客生意，遊客則較少。

渣甸坊攤檔如進「平行時空」 商户：一到假期就無人

「以前逢禮拜六日都好多人行，𠵱家一到假期就無人」，因此近年減少營業時間，透露每個月至少有4日假期選擇不營業。

他慨嘆「keep住間鋪頭係到就得⋯⋯幾十歲都想有間舖頭喺度，可以見吓人咁，唔使成日匿喺屋企，靠佢開飯就兜都無啦！」他又稱沒有特地加價促銷，因為來貨價不斷上漲，但生意則沒有增長，他慨嘆「都無啦，環境係咁樣！」