復活節｜零售業憂留港市民購物意欲不強　料生意額按年跌一成

一連4日復活節公眾假期今日（18日）展開，香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠今早在電台節目表示，對零售業界而言，復活節不屬消費旺季，雖可吸引遊客帶動人流，但「旺丁不旺財」，港人亦偏好外遊度假，憂心留港市民購物意欲不強，預料生意額較去年跌約一成。



香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

林志忠今日（18日）在港台節目《千禧年代》透露，現時訪港旅客消費模式改變，傾向深度遊、觀光，購物方面更謹慎。而不少港人會趁假期外遊，留港市民的購物意欲也不強，預料今年復活節假期零售生意額按年跌約一成。

另外，他指出商戶均在推廣不同優惠及活動吸引人流，但效果需視乎商場本身，建議業界額外舉辦特別活動吸引人流，如展覽等，「不再單純只賣兔子、復活蛋之類東西」。

假期時適逢轉季，林志忠預料冷氣機、抽濕機等銷情會較好，但不少市民已習慣網購，建議商戶轉型開拓電商，推出有特色產品吸客。