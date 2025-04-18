復活節｜零售業憂留港市民購物意欲不強 料生意額按年跌一成
撰文：林子慰
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一連4日復活節公眾假期今日（18日）展開，香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠今早在電台節目表示，對零售業界而言，復活節不屬消費旺季，雖可吸引遊客帶動人流，但「旺丁不旺財」，港人亦偏好外遊度假，憂心留港市民購物意欲不強，預料生意額較去年跌約一成。
林志忠今日（18日）在港台節目《千禧年代》透露，現時訪港旅客消費模式改變，傾向深度遊、觀光，購物方面更謹慎。而不少港人會趁假期外遊，留港市民的購物意欲也不強，預料今年復活節假期零售生意額按年跌約一成。
另外，他指出商戶均在推廣不同優惠及活動吸引人流，但效果需視乎商場本身，建議業界額外舉辦特別活動吸引人流，如展覽等，「不再單純只賣兔子、復活蛋之類東西」。
假期時適逢轉季，林志忠預料冷氣機、抽濕機等銷情會較好，但不少市民已習慣網購，建議商戶轉型開拓電商，推出有特色產品吸客。
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