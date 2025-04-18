復活節｜海港城推泊車優惠冀吸客　惟人流稀疏　有市民為撐港消費

復活節連4日長假期，本港大部份商場為鼓勵港人留港消費，都分別推出優惠，其中海港城推出快閃「全城免費泊車」及「雙倍消費獎賞」，今日(18日)假期首日，記者下午在海港城所見人流不算多，且多為內地旅客，本地客較少。



復活節假期首日，海港城的人流不多。（黃寶瑩攝）

海港城今午人流不多，往日大排長龍的CHIIKAWA限定店今日不見有排隊人龍。（黃寶瑩攝）

海港城早前公布，今個復活節長假期推出快閃「全城免費泊車」及「雙倍消費獎賞」，車主在4月18日至21日期間毋須消費，即可在海港城享3小時免費泊車、期望可吸引港人留港消費。

今午2時許，記者到過海港城停車場、入面泊滿私家車，僅剩少數車位。不過海運中心及連卡佛一帶仍然人流稀疏，許多商鋪均沒有人光顧。場內多數顧客均操普通話，港人則較少。

市民賴先生指，今日尖沙咀一帶人流不多，估計與港人出遊有關。他指，內地價錢便宜，服務質素好，故可吸引港人。不過他指「都要幫下香港嘅，依家市道咁樣。」他今日會在海港城品嘗下午茶及逛街，估計花費幾百元。

他指，留意到海港城推出泊車優惠，樂見香港商界願意推出措施吸本地客，希望未來有更多商鋪可以「諗計」留住港人，增加競爭力。

曹小姐選擇假期留港消費，希望幫下香港。（黃寶瑩攝）

市民曹小姐指，以往假期多數會外遊，今年則選擇留港「留喺香港幫下香港，消費下。」她指這幾日均會外出「飲下茶，shopping（購物）下。」

梁先生認為香港亦有許多活動可以參加。（黃寶瑩攝）

梁先生指，復活節假期會到西貢等地方遊玩，亦會觀賞維港匯，認為香港亦有許多活動，因此沒有選擇在今個假期外遊。