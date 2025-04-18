復活節｜港人熱點深圳皇庭廣場離奇冷清　有市民估計「仲塞緊車」

今日（18日）是復活節長假期首日，昨日（17日）已開始有大量港人北上，今早東鐵綫上水站更一度「淪陷」，各大口岸都擠滿北上人潮。不過，向來是港人熱點的深圳皇廷廣場，下午並沒有太多北上港人，有在皇廷廣場吃午餐的港人表示感到嘖嘖稱奇，「啲人唔知去晒邊」；亦有人估計可能北上人潮或車龍「仲未塞完」，所以未見太多港人蹤影。



深圳皇廷廣場下午並沒有太多北上港人，場面冷清。（吳美松攝）

下午1時左右，皇廷廣場有不少人逛街，但沒有擠滿人群，即使有復活節文創市集，場面亦顯得冷清。港人Annie一個月會北上一至兩次，她今早從皇崗過關，再來到皇廷廣場，卻發現人流竟然比平日周末還要少，但她知道其他口岸今早都擠滿大量北上港人，所以甚感奇怪，「啲人唔知去晒邊」。

Annie認為內地吸引之處主要是物價低，加上近日屢傳日本等地會有地震，所以避免前往相關地方。她們一家會在深圳逗留一晚，翌日才回港，餘下兩日假期會留港消費。

另一位港人劉小姐今日特意避開人潮，經由皇崗口岸過關。她與另外三個家庭，一共十餘人會去清遠長隆動物園渡過三日兩夜，所以中途先前來皇廷廣場吃午餐，稍後再出發，但因需要工作，周日（20日）便會回港。

她說內地吸引之處，主要是物價較香港低廉，例如唱卡拉OK等娛樂場所，收費比香港便宜，而且地方大，小孩也有較多地方玩耍。劉小姐每星期也有一兩天北上，有時因為工作需要，有時則與家人消遣娛樂，她覺得今天皇廷廣場的人流少，平時的周末還較多人，估計仍有大批港人「未塞完車」，所以未到深圳，或許要下午兩時後，才陸續有北上港人出現。