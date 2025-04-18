復活節好去處｜啟德體育園首辦嘉年華　車神教車、足球先生教踢波

【復活節／復活節好去處／啟德體育園／親子活動／黃金寶】復活節留港的節目的豐富，啟德體育園首個大型社區嘉年華「啟德GET SET GO！」，將於周六至日（19日至20日）啟德體育園旁邊的東營舉行。



嘉年華將匯聚超過60個攤位遊戲、運動體驗及表演等。其中焦點活動包括前香港單車代表黃金寶擔任主教練，為小朋友帶來平衡車體驗；兩屆「香港足球先生」山度士親自執教及指導踢足球。



「啟德GET SET GO！」將於周六至周日（19日及20日）的早上10時至下午6時，在啟德主場館旁邊的東營舉行。（主辦方圖片）

啟德體育園首個大型社區嘉年華、獲九龍城民政事務處支持的「啟德GET SET GO！」，將於周六至周日（19日及20日）的早上10時至下午6時，在啟德主場館旁邊的東營舉行。入場費全免，僅部份活動收取費用。

啟德主場館旁邊東營舉行 每時段首400名登記入場可獲限量紀念品

主辦方之一的飛越啟德聯同多個體育總會、企業、運動員及慈善機構等，帶來超過60個攤位遊戲、運動體驗及表演等。每個時段首400名登記入場者，可獲限量紀念品。

「啟德GET SET GO！」將於周六至周日（19日及20日）的早上10時至下午6時，在啟德主場館旁邊的東營舉行。活動包括飛索歷險之旅。（大會提供）

黃金寶教小朋友踩平衡車

運動體驗包括欖球及戶外羽毛球體驗區等，其中焦點之一的兒童平衡體驗樂園，邀請前香港單車代表黃金寶擔任主教練，為小朋友帶來平衡車體驗，同場並提供成人折疊車試玩。

兩屆「香港足球先生」山度士親自執教 體驗職業球員訓練模式

另外兒童足球體驗則邀請兩屆「香港足球先生」山度士親自執教及指導，參加者可學習基本功，更可體驗職業球員的訓練模式。

「啟德GET SET GO！」提供兒童足球體驗。（主辦方圖片）

活動包括遙控模型爬山車試玩區、繩網陣等

其他活動包括充氣「尋蛋」挑戰賽、繩網陣及飛索歷險之旅、巨型充氣挑戰賽、遙控模型爬山車試玩區、體能訓練班及其他舞台節目。