啟德體育園首個大型社區嘉年華今明舉行　逾5000人主場體驗運動樂

【復活節／復活節好去處／啟德體育園／親子活動／黃金寶】啟德體育園首個大型社區嘉年華「啟德GET SET GO！」今日及明日（19日及20日）一連兩日在啟德體育園旁邊的東營舉行。現場設有逾60個攤位遊戲及運動體驗，大會指首日活動吸引超過5000名市民參與，大在這個「香港主場」體驗運動樂趣與活力。



大型繩網陣及飛索體驗，讓小朋友訓練大肌肉及手眼協調。（大會提供）

「啟德GETSETGO!」有超過60項攤位遊戲及運動體驗，香港遊樂場協會帶來大型繩網陣及飛索體驗，讓小朋友訓練大肌肉及手眼協調。

「亞洲車神」黃金寶教小朋友踩平衡車

在「兒童平衡車體驗樂園」，三屆亞運公路單車金牌得主黃金寶擔任主教練，而另一受歡迎活動是由剛勝出「香港七人女子欖球銀劍賽」的香港隊成員潘慧欣指導的「兒童欖球體驗」

三屆亞運公路單車金牌得主黃金寶（右）擔任主教練，教小朋友踩平衡車。（大會提供）

民政事務總署署長杜潔麗表示，期望透過今次活動進一步提升市民的運動參與度，特區政府將繼續和不同機構合作，讓所舉辦的活動能更切合市民的需要。

啟德體育園首個大型社區嘉年華「啟德GET SET GO！」4月19日及20日）一連兩日在啟德體育園旁邊的東營舉行。（大會提供）