吸煙委員會倡公屋設無煙層再全面禁煙　公共地方吸煙罰款增至3千

【控煙／禁煙／煙稅／薄荷煙／加味煙／電子煙／加熱煙／水煙】現時公屋公共區域禁止吸煙，住客違規會被扣5分及定額罰款1,500元。吸煙與健康委員會主席湯修齊建議罰款增至3,000元，又綜合研究及居民反映，指部份人在家中吸入二手煙並非家中有「煙民」，而是鄰居的煙味飄到住處。委員會已向醫務及衞生局提出於公屋、過渡性房屋、簡約公屋試行「無煙樓層」，之後逐步擴展至全個屋邨，實現「無煙公屋」。



至於居屋及私樓，湯修齊指泰國虐兒法例規定，私家車或住宅單位內有未成年人士就不准吸煙。他認為香港可以參考，但涉及私人業權，需要先釐清法律觀點。



香港吸煙與健康委員會主席湯修齊建議在公屋試行「無煙樓層」。（黃浩謙攝）

現時全港約9%人口為吸煙人士。(資料圖片)

公共區域吸煙罰款 倡$1500加至$3000

政府2007年4月擴大公屋禁煙區至屋邨所有公共地方，違規住戶會被扣5分及罰款1500元。兩年內累計扣16分，住戶的租約或暫准證將被終止。

據了解，政府「控煙十招」其中一項是明年初將禁煙區擴大至院舍、醫院、學校等指定出入口三米範圍內排隊區，於禁煙區違例吸煙罰款會由現時1,500元倍增至3,000元。湯修齊認為，公屋違例吸煙罰則應與此看齊，「當然希望調升至3,000蚊，扣分就未有扣多啲嘅諗法。」

湯修齊指有住房投訴鄰居是二手煙的來源。(鄭子峰攝)

引投訴稱鄰居二手煙飄進家中

湯修齊引述港大研究，指受訪一半中小學生每日有機會吸入二手煙，當中三分一在家中吸入，部份是因為家人是「煙民」，亦有部份是鄰居的二手煙傳到自己的單位。他又收到不少街坊、立法會議員、區議員反映，鄰居吸煙是二手煙的主要來源。

其中一個最多嘅投訴，啲人喺屋企吸二手煙，唔係因為屋企有人吸煙，而係鄰居吸煙。鄰居嘅二手煙飄過嚟，𠵱家嘅法例係冇任何嘢可以幫到個市民。 吸煙與健康委員會主席湯修齊

湯修齊建議在公屋屋邨、過渡性房屋、簡約公屋試行無煙樓層，再全面禁煙。（周令知攝）

倡公屋設無煙樓層 再全面禁煙

湯修齊指「無煙公屋」在外國有先例，例如美國加洲、紐約市等規定在公營房屋禁煙，就連在露台都不准吸煙。現時全港91%人口不吸煙，他認在公屋屋邨、過渡性房屋、簡約公屋可以先集合不吸煙的家庭，放在某一兩個「無煙樓層」，確保住戶不受鄰居二手煙影響。

試行順暢後，湯修齊建議擴展至全幢公屋均禁煙。至於違者是否會被扣分或收回單位，湯修齊表示「未有好清楚嘅諗法」。

湯修齊指居屋及私樓禁煙涉法律問題，暫時委員會未有結論和建議。（蘇煒然攝）

居屋及私樓禁煙涉法律問題

湯修齊指泰國法例規定，私家車或住戶單位內有18歲以下兒童，同場吸煙即屬虐兒。他認為香港可以參考，但始終居屋及私樓為私人業權，如禁煙需釐清大量法律觀點，暫時委員會未有結論和建議。