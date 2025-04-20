復活節｜廣東道的士站逾20分鐘無客 的士司機：每日僅數百元生意
撰文：董素琛
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復活節長假期今日（20日）踏入第3日，數十萬港人出外旅遊未返。中午約12時，位於尖沙咀廣東道附近的士站未見人龍，更出現「車等人」的情況。
有的士司機指，過去兩日生意額較預期差，每日僅有數百元生意，對生意額能在假期餘下日子有所提升不抱期望。另有的士司機說，過去兩天訪港遊客未有增多，他稱即使在機場，仍要等候約兩至三小時方有客人上車。
的士司機：原預期每日可有過千元生意
的士司機謝先生說，過去兩日生意額較預期差，指預期每日可有過千元生意，惟現時卻只有數百元，對生意額能在假期餘下日子有所提升不抱期望，「冇計㗎，個個都北上！」他指過去兩天訪港遊客未有增多，「香港最主要都係靠大陸（遊客）落嚟，咁大陸呢加都冇假期 。」
尖沙咀廣東道等上客 逾20分鐘仍無客
謝先生指過去兩日有在全港各區接載乘客，但接客量均不多。他今日中午時份在尖沙咀廣東道附近的士站接客，但已等候逾20分鐘仍未有客人上車。
開車12小時僅賺約四至五百元：做保安都唔只啦
另一的士司機莊先生亦指過去兩日生意不佳，「一個鐘搵一百都唔夠」，指全日下來12個鐘扣除租金後，僅賺約四至五百元。被問及與預期的落差，他說：「梗係有啦，做保安都唔只啦。」 但他補充，預期的生意額亦只有數百元，「因為其實上年都係咁架啦，自從開咗關啲人都唔留係香港，捨得使錢個班都唔喺香港使！」
莊先生今日下午同樣在尖沙咀廣東道附近的士站等客，但已等候約15至20分鐘仍未有人上車。他指過去兩日的生意額較平日周末差約三至四成，「因為冇咁多假啲人冇咁多出去旅行呀嘛 。」
機場等兩至三小時方有客人上車
莊先生續說，不認為過去兩天訪港的遊客數量有所增多。他說即使在機場，仍要等候約兩至三小時方有客人上車。
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