復活節長假184萬港人出境　佔140萬北上按年增一成　淨流失85萬人

撰文：譚曉彤
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【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】復活節假期出現「港人大遷徙」場面，入境處數據顯示，昨日（19日）51萬人次港人出境，數字較前兩天回落。計及復活節長假期前夕周四（17日），一連3日累計184萬人次香港居民出境，當中近140萬人經陸路口岸到內地，兩個數字均較去年復活節同期多約一成。三日合共有99萬港人次入境，即「淨流失」港人達85萬。

2025年4月18日，復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上。（黃寶瑩攝）
4月18日下午約5時，深圳皇庭廣場內的北上港人明顯增多。（林幸泉攝）

周六51萬港人出境　42萬人返港

根據入境處數字，昨日有51.2萬港人出境，數字較上周五、周六分別60萬及72萬人次回落。昨日出境人士當中76%、超過39萬人經各個陸路口岸北上。昨日有42萬港人入境，經陸路口岸繼續佔最多，入境人次亦較上周五、周六的約27萬及30萬高。

旅客方面，昨日15萬人來港，當中有逾11萬為內地旅客。

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

3日累計184萬港人外流　「淨流失」85萬人

由上周四（17日）至周六（19日），3日累計184萬港人離境，當中139.9萬人、約76%經各個陸路口岸北上到內地。去年復活節前夕及兩天假期（2024年3月28日至30日），累計168萬人次香港居民離港，今年的數字多約10%。去年一連三日有接近126萬人北上，今年則多約11%。

3天累計99萬港人入境，即「淨流失」85萬港人在外地未回港。

4月17日復活節假期前夕晚上，大批港人已經從不同口岸北上內地，晚上8時半，落馬洲支線口岸擠滿北上港人，有人指去年沒有這麼多人。（小紅書圖片)
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