復活節｜尖沙咀人流減　多間食肆未滿座　賣紀念品網紅店逆市旺場

復活節長假期踏入第3日，不少港人已出外旅遊。今日（20日）尖沙咀街頭整體人流較平日周末少，遊人以內地客及外國遊客居多。午飯時間，食肆林立的漢口道及樂道一帶的餐廳，都未有坐滿食客，有麵店負責人慨嘆，復活節假首兩天的生意未如理想，「得返兩、三枱客」，即使有一些遊客光顧，惟出手不如以往闊綽。



然而，有專售香港特色紀念品店舖，受惠於內地客在社交平台「小紅書」推介，變成網紅店，今日舖內人頭湧湧，店員指過去兩日的生意理想，最大宗生意額有逾千元，店舖人流亦較上周增加約三分一，店員笑說：「呢幾日生意係爆嘅」。



中午約12時，尖沙咀街頭人流較平日周末少，但附近一帶的仍有不少人流。（盧翊銘攝）

中午約12時，尖沙咀街頭人流較平日周末少，但附近一帶的仍有不少人流。有「名店街」之稱的廣東道一帶仍熙來攘往，惟進店購物的人不多，店舖門外亦未見人龍。

中午約12時，有「名店街」之稱的廣東道一帶仍熙來攘往，惟進店購物的人不多，店舖門外亦未見人龍。（盧翊銘攝）

中午約12時，有「名店街」之稱的廣東道一帶仍熙來攘往，惟進店購物的人不多，店舖門外亦未見人龍。（盧翊銘攝）

網紅紀念品店受惠於小紅書熱捧 店員：呢幾日生意係爆嘅

位於尖沙咀彌敦道的紀念品店「錦繡唐朝」，近期受惠於不少內地網民在社交平台「小紅書」推介成為熱捧網紅店，今日人流及生意旺場，數位店員要馬不停蹄地向顧客講解。店員張小姐說，復活節假期首兩天的生意很好，最大宗交易的生意額有逾千元。

現場所見，店內貨品不乏以香港特色作造型，例如有蛋撻和菠蘿油造型的磁石，還有港式奶茶圖案的小手袋，每件貨品平均售約數十元，生意相當不俗。店員續說，今日店舖人流更較上星期增加約三分一，笑說：「呢幾日生意係爆嘅。」

位於尖沙咀彌敦道的紀念品店錦繡唐朝被遊客逼爆，店內數位店員要馬不停蹄地向顧客講解。（盧翊銘攝）

店舖售賣有港式奶茶圖案的小手袋，售價僅數十元，吸引不少內地客或外國遊客購買。(董素琛攝)

店內售賣很多不同造型的磁石，包括有蛋撻和菠蘿油等港式茶餐廳食品造型，吸引旅客選購。(董素琛攝)

張小姐又認為，今年來光顧的遊客數量較去年復活節假期多，指店舖有提供買四送一優惠，而大部份光顧的遊客均有使用此優惠。她稱光顧該店的遊客均是「睇住小紅書過嚟嘅 」，認為小紅書宣傳對吸引人流有幫助。

「錦繡唐朝」店員張小姐指，店舖人流較上星期升約三分一，「呢幾日生意係爆嘅」。（盧翊銘攝）

不過，有人歡喜就有人愁。記者在漢口道、樂道一帶視察，多間食肆都未見滿座，其中位於漢口道的「何富記麵家」便是其中之一。該店負責人周小姐說，過去兩日光顧的食客較平日周末「小咗大半」，指「（平日周末）都坐滿（客人）咁樣，𠵱家就得返兩三枱（客人）」。她又說，客人消費不如以往闊綽，更有食客「 叫一碗（粉麵）兩個人食」。

位於尖沙咀漢口道的何富記麵家生意未如理想，店內午市時候亦未有坐滿。（盧翊銘攝）

位於尖沙咀漢口道的何富記麵家生意未如理想，店內午市時候亦未有坐滿。（盧翊銘攝）

周小姐稱，現時光顧餐廳的客人以遊客為主，惟「遊客都唔係十分捨得使錢 」。她續說，餐廳過去兩天的生意額較預期差，指早前預計店舖每天有約10,000元生意額，結果只有約數千元。