黃傑龍：復活節成餐飲業受難節　料五一暢旺　擔心關稅戰削消費力

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】復活節假期出現「港人大遷徙」場面，上周四起一連3日累計184萬人次香港居民出境，較去年復活節同期多約一成。敘福樓主席、優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，這個假期香港街頭人流車流減少，加上復活節並非旅客來港熱門日子，「對餐飲業嚟講唔係復活節，係受難節」。



他強調不應該以數天的市道泛化至全年市道差，指上月受七㰖及多項藝術盛事帶動，餐飲業生意暢旺，又預計五一黃金周市道好轉。長遠而言，他認為要留意特朗普關稅政策及中美貿易戰，會否令市民延後或審慎消費，對飲食業帶來衝擊。



4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

4月20日傍晚，沙田新城市廣場大部份餐廳仍有空位。 （董素琛攝）

黃傑龍認為不應該以數天的市道泛化至全年市道差。（資料圖片／歐嘉樂攝）

黃傑龍：復活節市面平靜如年初一

黃傑龍表示，復活節不是傳統的旅遊旺季，加上大批港人離港，市面相當平靜，人流及車流都較平日大幅減少。他形容是「年初一級數」、「可能係全年最靜嗰幾日」。

有人就有把嘴，走咗就唔使食，事實上生意係少咗。對餐飲業嚟講呢個唔係復活節，係受難節。 黃傑龍

他留意到雖然大批港人外遊，但部份人仍留港扶老攜幼、一家大細家庭聚會，因此料對中餐的生意影響較微。主攻年青人的餐廳相對而言，生意受到的打擊較大。

4月20日傍晚，沙田新城市廣場大部份餐廳仍有空位。 （董素琛攝）

深圳港人熱點商場4月18日北上港人蹤影。（林幸泉攝）

上月餐飲業受惠七欖帶旺 黃傑龍：過去幾年都冇見到，係好勢頭

黃傑龍認為不用過份聚焦、強調復活節假期的市道差，從而泛化至全年都差。他指，今年3月受惠於國際七人㰖球賽及多項藝術活動，訪港消費的國際旅客增多。他說：「呢個情況過去幾年都冇見到，係一個好嘅勢頭，代表唔止係得壞消息，都有好消息。」他又認為下月五一黃金周大批內地旅客來港，預料屆時香港餐飲等市道暢旺。

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餐飲業轉型「輕奢華」留人又吸客

對於應否「出招」留住市民留港消費，黃傑龍認為旅行是生活的一部份，難以要求市民不要外遊，重點是香港餐飲業如何增加吸引力。他表示，香港人現今重視性價比，要求服務速度快、食物有質素、不太貴。他旗下的餐廳亦向着這種「輕奢華」方向發展，大概花費100元便能享用有質素的美食。

黃傑龍表示香港人現今重視性價比，要求服務速度快、食物有質素、不太貴。（黃傑龍facebook圖片）

長遠憂貿易戰令全球消費力疲弱

與其擔心香港人消費力外流，黃傑龍認為長遠更要小心美國總統特朗普關稅政策及中美貿易戰會否令全球消費力疲弱，令全球經濟更不景氣。他指部份歐美國家出現延後消費、審慎消費等，要留意情況會否在香港陸續浮現。

4月20日傍晚，沙田新城市廣場大部份餐廳仍有空位。 （董素琛攝）