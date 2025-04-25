香港麥當勞50周年晚宴以麥當勞食材入饌　黎韋詩：餐單研發續創新

香港麥當勞周三（23日）舉行在港成立50年晚宴，邀請逾200位商界翹楚及業務夥伴一同回顧50年以來的發展。晚宴在香港瑰麗酒店，餐單由大廚融合麥當勞食材和地中海烹調風格，由前菜的番茄蝦沙律、龍蝦濃湯、主菜安格斯牛肉意粉卷、香煎雞肉卷、深海狹鱈魚柳，到經典法式甜品「Charlotte」等均以麥當勞食材入饌。



中國內地及香港麥當勞主席張懿宸說，未來會致力令香港麥當勞繼續成為顧客首選；香港麥當勞行政總裁（CEO）黎韋詩表示，未來會繼續從餐單研發、顧客體驗、數碼轉型以及可持續發展等方面創新求變。



香港麥當勞4月23日於香港瑰麗酒店舉辦慶祝晚宴，邀請逾200位商界翹楚及業務夥伴出席。一眾麥當勞經典人物同台與來賓一同慶祝。（香港麥當勞提供圖片)

香港麥當勞4月23日於香港瑰麗酒店舉辦慶祝晚宴，邀請逾200位商界翹楚及業務夥伴出席。一眾麥當勞經典人物同時現身，與來賓合照。（香港麥當勞提供圖片)

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香港麥當勞於1975年在銅鑼灣百德新街開設第一間餐廳，至今餐廳網絡至今已擴展至260間，每天光顧的食客達到100萬位。香港麥當勞表示，多年來業務得以成功增長，全賴顧客及一眾業務夥伴的鼎力支持，於慶祝晚宴上，香港麥當勞即席向超過20位業務夥伴頒發獎項，與他們一同慶祝成果，展現品牌「共創共好」精神，以答謝他們麥麥支持50載。

國內地及香港麥當勞主席、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官及信宸資本董事長張懿宸特意錄製祝賀短片，感謝香港麥當勞管理團隊和16,000名前線員工不懈努力。（麥當勞提供圖片)

中國內地及香港麥當勞主席、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官及信宸資本董事長張懿宸表示，很高興一同見證和慶祝香港麥當勞50周年，感謝香港麥當勞管理團隊和16,000名前線員工不懈努力，以及眾多業務夥伴多年支持。「我們於未來會致力令香港麥當勞繼續成為顧客首選，為社會帶來更多正面影響。」

50周年慶祝晚宴餐單由香港瑰麗酒店意大利主廚Fabio Nompleggio及來自法國的餅房行政主廚Jonathan Soukdeo設計及炮製，融合麥當勞優質食材和地中海烹調風格，帶來創意及味道兼備的創新歐洲風味精緻盛宴。

香港麥當勞50周年慶祝晚宴餐單由香港瑰麗酒店意大利主廚Fabio Nompleggio（中）及來自法國的餅房行政主廚Jonathan Soukdeo（左）設計及炮製，融合麥當勞優質食材和地中海烹調風格。（香港麥當勞圖片)

香港麥當勞50周年晚宴主菜Chicken Roulade香煎雞肉卷選用麥當勞的泰國直送雞肉，原食材與麥樂雞(泰國)及脆香雞翼(泰國)一樣。（香港麥當勞提供圖片)

香港麥當勞50周年晚宴主菜Chicken Roulade，使用麥樂雞相同原食材。（香港麥當勞提供圖片)

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餐單由前菜的番茄蝦沙律、龍蝦濃湯、主菜安格斯牛肉意粉卷、香煎雞肉卷、深海狹鱈魚柳，到經典法式甜品「Charlotte」等均以麥當勞食材入饌，包括來自澳洲和南美的100%安格斯牛肉、經嚴格水質控制而種植的蕃茄和椰菜、泰國直送的蝦和雞肉、捕獲自北太平洋可持續來源，並獲得海洋管理委員會（MSC）的國際標準認證的優質狹鱈魚柳、紐西蘭巴馬臣芝士和荷蘭蘑菇等；美食亦搭配一系列特選優質飲品，包括McCafé金獎咖啡以及斯里蘭卡進口的100%錫蘭茶葉等，為盛宴畫龍點睛。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩感謝業務夥伴一直以來的鼎力支持，以及香港瑰麗酒店主廚巧妙運用麥當勞優質食材呈獻今次精緻盛宴。（麥當勞提供圖片)

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，對於品牌能夠成為市民日常生活的一部份感到自豪，衷心感謝一眾業務夥伴一直以來的鼎力支持。

黎韋詩感謝香港瑰麗酒店主廚設計，顛覆和突破大家對香港麥當勞美食的想像空間。她說展望未來，會繼續從餐單研發、顧客體驗、數碼轉型以及可持續發展等方面創新求變，與香港食客譜寫新篇章。