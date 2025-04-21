金鐘麥當勞重開｜裝修後入口改標誌性黃色 用餐區擴大變木系
撰文：林遠航 洪戩昊
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香港麥當勞為慶祝在港開業50周年，金鐘海富中心旗艦店上月中起停業，進行全面翻新大裝修。工程早前已完成，今日（21日）起重開。
翻新後的店面一改過去灰階色調，大門改以經典「M」字的黃色醒神設計，用餐區則加入了木色系。有顧客表示，翻新後的金鐘店比以往闊落，認為提高了用餐體驗。在收銀櫃位旁，增加了一排外賣自取架，方便顧客拿取。
金鐘海富麥當勞為全球第二繁忙分店
位於金鐘海富中心的麥當勞旗艦店，上次大裝修已是2015年，當時該店翻新後成為集團全球首間概念店，同時是全港首家有自助點餐機、電子菜單、自助冷熱水站等設施的麥當勞。
相隔10年，這間全球第二繁忙的麥當勞於上月中起休業，以便進行大裝修，是香港麥當勞慶祝進軍香港50周年的活動之一。
正門改標誌性黃色 天花改用鏡面 抬頭一望見「M」字標誌
新裝修的正門相較以往，色調更為奪目，改以經典「M」字標誌的黃色為主要顏色，兩邊大門走廊的天花橋亦改用鏡面，亦印上了「M」字標誌。
至於面向夏慤道及德立街兩邊的外牆，則保留了水泥色調。由於今日是首日重開，每當有客人進入店鋪，都會有職員向客人打招呼，並向客人表示今日是餐廳首日重開。
用餐區擴大變木色系 目測有近300個座位
餐廳格局並無大變，進入大門後，依然首先見到點餐區及取餐區，廚房同樣為開放式設計。至於用餐區，變化最為明顯，面積比以往更大，目測至少有近300個座位，通道亦更為寛闊。
設計方面，一改過去灰階工業風色調，新裝修更為柔和，牆身及地板皆為木材質，部份座椅亦改為棕色配合，有梳化座位背後更加入氣氛燈，相比傳統快餐店，更像一間咖啡店。
食客：變得光猛、寬闊
間中到該店用餐旳許氏一家表示，留意到金鐘麥當勞裝修，認為座位改用木色系「幾靚」，店面亦變得更光猛，小朋友則大讚梳化十分舒適。
食客周先生則認為，新店面比以往更為寬闊，認為提高了用餐體驗。
▼金鐘麥當勞舊貌▼
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