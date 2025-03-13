麥當勞客遺10萬現金復得　經理：做好本份是小事　惟對事主很重要

麥當勞日前發生拾遺不昧事件，有食客在荔枝角一間麥當勞遺下放有大約10萬元現金的背包，翌日接近午夜時份才驚覺，即飛奔至店舖找失物。所幸「大堂姐姐」拾獲背包後轉交經理，再由經理交到長沙灣警署保管，10萬元能夠失而復得。

當晚的值班經理Eric 今早（13日）接受電台訪問時表示，當晚發現背包內有一疊厚現金時感到驚訝，但不曾起貪念，「始終唔係屬於我嘅嘢，都唔係屬於我。」他又形容，自己和「大堂姐姐」只是做好本份，沒想到會得到那麼多讚賞。



前日網民「Amen Wai」在社交平台Threads發帖，稱在荔枝角一間麥當勞遺下放有大約10萬元現金的背包，翌日接近午夜時份才驚覺，即飛奔至店舖找失物。當時已經關店，仍在店內的店員即告訴事主，已交長沙灣警署，10萬元能夠失而復得。他在帖文表揚店員的協助，「就係因為你哋認真對待我嘅失物，令我冇辦法唔認真做返啲嘢，去對你哋致敬。」

值班經理：獨自檢查背包見「好厚」現金感驚訝 不曾起貪念

事主表揚的其中一名店員Eric，他在麥當勞任職3年，現時為夜班值班經理，他今早接受商台訪問時稱，事源於上周六（8日）夜晚，大堂同事Lily進行清潔的時候， 在枱底發現一個黑色背包，遂交給經理保管。Eric獨自在經理房內檢查，見到袋裏放有一個透明文件袋， 內裏載有一疊「好厚」的現金，他坦言感到驚訝，不知道如何處理，但自言不曾起貪念，「始終唔係屬於我嘅嘢，都唔係屬於我。」

事主3月8日晚上8時與家人到宇晴匯麥當勞吃晚餐後，遺下背包，內有10萬元現金。（Google地圖截圖）

他根據公司程序通知餐廳總經理，再由對方再轉告業務顧問，並將背包放到分店內夾萬保管。按規例，若貴重物品24小時內無人認領，便會交到警方處理。不過，他說由於一直無人認領，而且背包內未見有任何個人資料，未能聯絡事主，故在不足24小時、即翌日傍晚已交向警方。

他續憶述，接近午夜時份準備收鋪，突然有一名男子焦急地走進店內，驚慌地問曾否拾獲一個背包，Eric向對方確認背包內有何物件後，遂安慰事主說「唔駛擔心，我哋已經將執到的袋交咗畀警方處理，你可以向長沙灣警署查詢。」然後事主便離去。

事主寫感謝信給宇晴匯麥當勞店員。

Eric 指平日不時拾獲學生背包、文具和功課簿等，今次卻拾獲大量現金，形容是最特別的一次。他又形容，最初發現背包的同事Lily性格熱情，一如以往物品交回經理處理。由於Lily甚少瀏覽社交平台，初時不知道事件來龍去脈，直至事主取回背包後兩日，專程買了一個果籃向他們致謝，Lily才得悉事件。她事後感到很開心，認為只是做好本份，沒想過得到那麼多讚賞。

他又指，麥當勞的區域經理和業務顧問也有親身到分店讚賞他們。今次最大的得著，是讓Eric感受到即使是細微的事，做好本份只屬小事，但對事主的意義可以很大。