金鐘海富麥當勞暫別顧客　4月中重開　官方披露為全球次繁忙分店

香港麥當勞為慶祝在港開業50周年，宣布金鐘海富中心旗艦店於上周六（15日）暫別顧客，以展開全面翻新工程，預計4月中以全新形象重開，預告為顧客帶來更貼心和創新體驗。麥當勞指出，該店營運成果更是全球數一數二，僅次於英國倫敦利物浦街站(Liverpool StreetStation)分店，繁忙時段每小時逾1,000位顧客惠顧，躋身成為全球第二最繁忙麥當勞餐廳之列。



麥當勞表示，金鐘旗艦店自2006年開業以來，刷新無數輝煌紀錄，如當年甫開業即成為全港首間提供免費無線上網服務的麥當勞餐廳，2015年成為香港首間餐廳引入自助點餐機、電子餐牌、自助冷熱水站及免接觸式洗手機等，帶領數碼化餐飲體驗潮流。

自2015年起，金鐘海富麥當勞全體員工每年均舉辦周年派對，員工更可邀請家人出席共聚慶祝。麥當勞表示，為紀念暫別時刻，該店特別於3月12日舉辦歡送派對, 不但邀請餐廳全體員工及其家人參與，更邀請創作歌手馮允謙驚喜現身，與前線員工近距離交流和拍照，以答謝他們多年來的支持。馮允謙更即席獻唱《會再見的》及《在最好的時間做最好的你》。

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麥當勞表示，金鐘海富麥當勞過往10年更服務超 2,400萬位顧客，賣出400萬包薯條、750萬件麥樂雞及230萬杯咖啡。麥當勞表示，在全球首50間最繁忙麥當勞餐廳中，香港麥當勞佔21間，更囊括頭五名中的四席，金鐘海富麥當勞位列全球第二。

金鐘海富麥當勞亦提供「只此一間」的限定美食，包括碎蛋小龍蝦田園沙律、冷萃咖啡和來自埃塞俄比亞利姆產區(Limu)的單品咖啡豆。