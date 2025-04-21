復活節｜黃家和：餐飲業生意較平日跌三成　冀多辦活動帶人流吸客

復活節假期大批港人北上及外遊，上周四假日前夕（17日）至周六一連三日共184萬人次香港居民出境。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（21日）表示，離境人口比上年多，復活節本地餐飲業生意較預期更差，較平時周末跌近三成，高級餐廳最受影響。不過，他留意到啟德體育園近日舉行市集吸引人流，帶動附近食肆生意也較好。



復活節假期大批港人外遊，上周四假日前夕（17日）至周六一連三日共184萬人次香港居民出境。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

黃：高級餐廳生意跌近四、五成

香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》中指出，原本預計復活節餐飲業生意較平時周末跌25%，但實際情況比預期更差，預計整體跌幅近30%，其中高級餐廳生意跌幅較多。他還稱，「有部分餐飲生意跌近四、五成」。

黃家和提到，啟德體育園近日舉行市集吸引人流，故附近食肆生意較好，惟其他沒活動的地區生意低迷。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片 / 林靄怡攝）

另外，他稱自去年年尾放寬一簽多行後，夜晚的街道人流增加，帶動香港人晚上外出活動，各區餐廳的營業時間亦慢慢回復及延長。

他指出，復活節非內地假期，所以來自大灣區的旅客與平日相若。而港人則趁假期北上，不少人選擇去更加內陸的城市，例如雲南、武漢及上海。

▼啟德體育園美食海灣嘉年華▼

