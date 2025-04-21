復活節累計222萬港人出境　多去年18萬　昨近62萬人回港多於出境

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】復活節假期出現「港人大遷徙」場面，入境處數據顯示昨日（20日）開始踏入回港高峰，有近62萬人次香港居民入境，約38萬出境，即「淨流入」24萬人。



由上周四、復活節前夕起計4天，累計222萬人次港人出境，較去年同期多18萬人。4日累計161萬人次香港居民入境，即仍有61萬人未回港。



在港珠澳大橋珠海口岸，4月20日晚上9時有數百人正在輪候回港的金巴，人龍已由巴士站倒灌至售票處。（讀者提供圖片）

在港珠澳大橋珠海口岸，4月20日晚上9時有數百人正在輪候回港的金巴，人龍已由巴士站倒灌至售票處。（讀者提供圖片）

在蓮塘口岸，4月20日晚上9時，進入關口前已打「蛇餅」。（深圳大陸吃喝玩樂交流Facebook）

周日38萬港人出境 62萬人返港

根據入境處數字，昨日有37.8萬港人出境，數字較前3天回落。昨日出境人士當中74%、近27.8萬人經各個陸路口岸北上。昨日入境港人多於出境，有61.9萬港人入境，經陸路口岸繼續佔最多，入境人次較前幾天高，反映市民陸續回港，「淨流入」24萬人。

旅客方面，昨日12.7萬人來港，較前一天的15萬人回落，當中內地旅客佔73%。

4日累計222萬港人外遊 61萬人未回港

由上周四（17日）至周日（20日），4日累計222萬港人離境，當中167.8萬人、約76%經各個陸路口岸北上到內地。去年復活節前夕及3天假期（2024年3月28日至31日），累計203.8萬人次香港居民離港，今年的數字多約9%，即18.1萬。

4天累計161萬港人入境，即「淨流失」61萬港人在外地未回港。