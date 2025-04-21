復活節｜澳門茶餐廳逆市排長龍　全因這位奧運金牌乒乓球手曾光顧

【復活節／澳門／澳門好去處】澳門與香港復活節假期一樣有4天長假，同樣有大批市民外遊。不過，受惠於乒乓球世界盃的「盛事經濟」，大批乒乓球迷到澳門觀賽追星，中國乒乓球手、奧運金牌得主王楚欽亦有出賽。他曾兩度到訪的茶餐廳，復活節期間出現人龍，吸引球迷到訪。



中國乒乓球手、奧運金牌得主王楚欽於比賽前一日（4月13日），曾到訪澳門黑沙環區一間茶餐廳。 （搭枱茶餐廳facebook專頁）

中國乒乓球手、奧運金牌得主王楚欽於比賽前一日（4月13日），曾到訪澳門黑沙環區一間茶餐廳。 （搭枱茶餐廳facebook專頁）

中國乒乓球手、奧運金牌得主王楚欽於比賽前一日（4月13日），曾到訪澳門黑沙環區一間茶餐廳。 （搭枱茶餐廳facebook專頁）

中國乒乓球手、奧運金牌得主王楚欽於比賽前一日（4月13日），曾到訪澳門黑沙環區一間茶餐廳。 （搭枱茶餐廳facebook專頁）

乒乓球世界盃昨誕生冠軍

2025年澳門國際乒聯男子及女子世界盃4月14至20日於澳門銀河綜藝館舉行，昨日(20日)誕生冠軍。在男子賽方面，28歲巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano）創造歷史，晉級路上連挫世界排名前三位的林詩棟、王楚欽及張本智和，成為首位贏得世界盃冠軍的美洲球手。至於女子世界盃，由中國隊孫穎莎奪冠，成功衛冕。

在4月19日的男單半決賽中，王楚欽3-4惜敗巴西球手卡達雲奴，無緣決賽。（澳門新聞局圖片）

在4月19日的男單半決賽中，王楚欽3-4惜敗巴西球手卡達雲奴，無緣決賽。（澳門新聞局圖片）

王楚欽賽前到訪茶記

中國乒乓球手、奧運金牌得主王楚欽於比賽前一日（4月13日），曾到訪澳門黑沙環區一間茶餐廳。茶餐廳facebook專頁於帖文表示：「穿著簡約，戴著口罩，雖然低調，但一進門還是被眼尖的食客認出來了⋯⋯身為店員能夠為國家金牌運動員服務，我感覺太幸運了。」王楚欽去年9月15日亦曾經到訪同一茶餐廳。

王楚欽去年曾到訪澳門黑沙環區同一間茶餐廳。 （搭枱茶餐廳facebook專頁）

王楚欽去年曾到訪澳門黑沙環區同一間茶餐廳。 （搭枱茶餐廳facebook專頁）

三間分店復活節門外現人龍

復活節期間，該茶餐廳的3間分店均出現長長的人龍，大部份為內地旅客，表示要吃「王楚欽同款餐點」。

復活節期間，該茶餐廳的3間分店均出現長長的人龍。（Hong Chi@澳門高登起底組facebook圖片）

復活節期間，該茶餐廳的3間分店均出現長長的人龍。（小紅書圖片）

復活節期間，該茶餐廳的3間分店均出現長長的人龍。（小紅書圖片）