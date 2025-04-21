西九咖啡節｜本地展商失意門市、得意西九　生意較預期好3倍

【復活節／咖啡節／西九東京咖啡節】復活動假期期間在本地飲食業叫苦連天，不過一連四日的西九文化區舉行的咖啡節，成為「逆市奇葩」，今日（21日）來到最後一日依然旺場。



不約而同有本地展商表示，連日來的客人數量比預期中多，部份產品已經售罄，又稱生意比預期好三倍；亦有展商透露港人外遊的確影響兩間門市生意，但咖啡節卻大獲成功，坦言始料未及。



4月21日「東京咖啡節」最後一日，多個攤位仍大排長龍。（林遠航攝）

4月21日「東京咖啡節」最後一日，多個攤位仍大排長龍。（林遠航攝）

首次舉辦的西九咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」今日來到最後一日，依然不少市民入場，各個角落都見到市民舉杯飲咖啡。

其中，最旺場仍為首次來港、主打手沖咖啡的「東京咖啡節」，多個攤檔的人龍都延伸出展區之外，目測每條隊都有近百人，亦有店舖提早截龍。有顧客表示，花了三小時才買到一杯咖啡。世界咖啡沖煮大賽冠軍粕谷哲主理的攤檔，由於用盡存貨，在今早賣完首100杯咖啡後，宣佈全部產品售罄，不再開檔。

4月21日「東京咖啡節」最後一日，多個攤位仍大排長龍。（林遠航攝）

「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在復活節四日假期於西九文化區舉行。在4月21日最後一日，有市民及遊客來品嚐咖啡及打卡。（林遠航攝）

4月21日「東京咖啡節」最後一日，檔位人員悉心調配的咖啡，吸引大批愛好者。（林遠航攝）

本地展商的人龍雖然較短，但亦忙過不停。「Chart Cofffee」負責人鍾先生表示，咖啡節的人流比預期中多，職員連日來都需要補貨，又透露不少特調咖啡都大受歡迎，楊枝甘露口味的咖啡首兩日已經沽清，凍檸啡今日亦剛剛售罄，笑言視乎存貨，有機會要提早收檔。

「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在復活節四日假期於西九文化區舉行。在4月21日最後一日，不少參展商檔位仍排長龍。由於人流比預期中多，本地展商「Chart Cofffee」連日來都需要補貨。（林遠航攝）

「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在復活節四日假期於西九文化區舉行。在4月21日最後一日，不少參展商檔位仍排長龍。由於人流比預期中多，本地展商「Chart Cofffee」連日來都需要補貨。（林遠航攝）

「Chart Coffee」負責人鍾先生表示，咖啡節的人流比預期多，笑言視乎存貨，有機會要提早收檔。（何頴賢攝）

該店在中環及葵涌各有一間門市，鍾先生透露，大批港人外遊的確影響店舖生意，但咖啡節卻大獲成功，生意比預期多三倍，坦言始料未及。他又表示，不少入場人士都是咖啡迷，會向店舖反映評價，過程中亦認識了不少外國展商，認為活動能為未來經營帶來方向，又指如果再有咖啡節，會繼續參加。

4月21日「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」最後一日，「The Grand」負責人林先生表示，咖啡節反應比預期好，在員工「做唔切」的情況下，生意起碼比預期多三倍。（何頴賢攝）

員工「做唔切」情況下 生意起碼比預期多3倍

「The Grand」負責人林先生亦不約而同表示，咖啡節反應比預期好，在員工「做唔切」的情況下，生意起碼比預期多三倍。談到東京咖啡節同場，他認為香港店舖在咖啡節的優勢，是人手比較充足，顧客不用排長龍，因此亦有不少人光顧，「我哋啲產品都唔差！」他又表示，對香港有如此多咖啡迷感到欣慰。

「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在復活節四日假期於西九文化區舉行。在4月21日最後一日，「The Grand」在員工「做唔切」的情況下，生意起碼比預期多三倍。（林遠航攝）