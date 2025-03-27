麥當勞前經理涉非禮女兼職　指女事主主動提口交　被告：唔好喇啩

麥當勞時任分店經理涉要15歲女兼職為他口交，又涉把女方私密照傳給同事案續審，被告今（27日）出庭自辯，堅稱從沒有在女事主性交及口交，他指兩人曾是情侶，該次二人獨處更衣室，女事主主動提出為他口交及手淫，他即回應：「唔好喇啩。」並拒絕了她，他又怕女事主感染新冠病毒而拒絕與她親吻，事主最後在他的頸、膊等部位留下俗稱「咖喱雞」的吻痕。他後來發給事主訊息提及的「口」，是指吻痕而非口交。他又否認向前同事發事主的私密照，自爆該同事是他的性伴侶，他在社交群組發現該相，並與其性伴侶討論相中人是否女事主，但他指相中人不一定是事主。



被告江垚（32歲，經理）被控向16歲以下的兒童作出猥褻行為、威脅發布私密影像及未經同意下發布私密影像3罪。控罪指，被告在2022年3月3日港島區一間麥當勞的更衣室內向女童X作出猥褻行為；另在2022年9月5日及2023年4月29日威脅發布X的私密影像，及未經同意下發布X的私密影像。

被告江垚自辯時堅稱從沒有與女事主X口交及性交。(陳曉欣攝)

意會X想口交即說：唔好喇啩

江自辯稱，在餐廳更衣室的事件當日，事主X先在休息室從後抱住他，他順勢和X進入更衣室且沒有開燈，X問他要不要試她平時在微信提及的事，江認為X想為他口交或手淫，因此驚訝地說：「唔好喇掛。」

指X用膝頭摩其下體20秒

江續指，X之後正面抱住他，說可以幫他「口」，並含住江的頸、手臂和膊頭「吸咖喱雞」，留下吻痕。其間，X的膝頭碰到江的下體，摩擦了約20秒，令他的下體有「少少硬」，X便問他需不需要手淫，江稱因X曾透露她未滿16歲，故拒絕了她。

疑X染新冠拒親吻

江續指，X當時主動親他，但X懷疑她感染了新冠病毒，所以當X想親吻時，他曾擰轉頭拒絕。江堅稱沒有在更衣室要求X為他口交，他們逗留約半小時後離開。

對訊息逐一解讀

被告又就與X離開更衣室後的微信對話提問逐一解畫，江稱以他理解，X稱﹕「 笑死了 我都有男人」是X確認他們是男女朋友關係；「那你覺得怎麼口舒服」：他理解為「吸咖喱雞」。

口的真牛是指啜咖喱雞

江亦就他傳送的訊息辯解，指「萬萬沒想到你口的真牛」是他覺得X「啜咖哩雞好勁」；「居然吹的我硬」是指X在他耳邊吹氣，令他有生理反應；「下次我舔你那裏」是指親X的身體；「叔叔還有一樣沒實現呢」，是指二人沒有發生任何性行為，包括口交；「希望只口我這一根」是指他希望X日後只為他口交。

從沒要求X自拍下體照

江續稱，他在2022年4月辭職，二人交往期間只曾在公司和他家中見面。X在7月和8月兩度到訪他家，第一次是他帶X參觀寒舍，第二次二人在沙發擁吻。江強調，X從無為他口交和性交，他亦無要求過X自拍下體照片給他，惟兩人討論色情影片時，X傳送過一些色情片或照片給他，他不肯定

X突分手期間曾說氣憤話

江指，X同年8月突然向他追回之前借他的5000元，怪江有錢也不還給她，江形容X在毫無象徵下想結束關係。他在相關時段傳給X訊息曾說：「我也是建議最後來一次，給個建議你，還是好聚好散」、「你的那些片也自由處理吧」。江稱有時候很難透過訊息表達，他想與X見面講清楚，他交由X自行處理X傳送給他的影片和照片。至於：「我乾脆post上網吧」則是他一時氣憤說的話，因為X曾經在網上誣衊他。

指口交照在社交群組發現

辯方問江為何要將涉案口交照傳給前同事Y，江稱Y是他的性伴侶，他有天在Telegram群組發現該張照片，他發給Y問是否覺得相中人似X。江稱他思疑該照片在酒店拍攝，堅稱一定不是他的家，相中人亦一定不是X。

案件編號：DCCC 18/2024