見習督察被裁非禮2名女警罪成　官斥對女性不尊重　判囚10周

已婚時任男見習督察，涉在2023年至2024年在警察學院及元朗警署內非禮及襲擊3名女警，案件今在粉嶺裁判法院（23日）裁決。暫委裁判官陳安婷指，非禮案事主的供詞清晰直接，而當時只有被告一人經過，法庭不接納被告的裝備意外碰到，遂裁定被告2項非禮罪成，普通襲擊罪則因有疑點而罪脫。陳官指，被告立志當警員，卻以身試法在工作地點非禮同僚，對女性極不尊重，最終決定判被告監禁10周。被告申請等候上訴期間保釋外出，獲陳官批准。



被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控兩項非禮罪，指他於2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。他另被控一項普通襲擊罪，指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

被告楊孟羲(圖右)被裁定2項非禮罪成，遭判囚10周。(資料圖片)

據非禮案事主X和Y早前證供，X在元朗警署地庫支援組走廊查看獲提供的手機時，感到臀部被手背由右至左掃了約一秒，她當時大嗌「呀」一聲，隨即回頭一望，見到一名身穿白恤衫的長官經過。在X詢問下，同場的2名同僚表示見不到事發一刻。Y則指，她當日在訓練休息期間彎腰綁鞋帶，感到臀部被手背由右至左掃了約一秒，回頭只見被告一人經過。兩周後，Y把遭非禮一事告知2名要好的學員。

裁判官不接納被告的裝備 意外碰到兩名非禮案事主

暫委裁判官陳安婷指，X的證供清晰直接，盤問下未受動搖，當時只有被告一人經過，X不會剛巧在被告在她後面經過時大叫，認為觸碰一事屬實。至於被告辯稱，他身上的裝備如手套和槍袋碰到X，陳官指X形容觸碰是連續和有力度的觸碰，被告走過時裝備「揈吓揈吓」不會造成如此觸感，裁定被告蓄意掃X的臀部。

陳官續指，被告辯稱其身上的步槍碰到Y，但盤問下承認他與Y有20厘米的身高差，槍袋底部應該會碰到Y的腰部。而且，槍柄的硬膠質地與Y形容的觸感有分別，加上當時只有被告在場，裁定他罪成。

裁判官指被告立志當警員 卻在工作地點非禮同僚

就Z指被告大力捏她膊頭4至5下的普通襲擊罪，陳官指Z與被告關係要好，沒有捏造事實的動機。惟考慮到被告辯稱，當天Z在時間緊迫下為被告準備匯報的內容，被告在Z工作不久後捏她的雙肩並稱「好彩有你喺度咋」，行為可解讀為被告為Z加油，裁定普通襲擊罪脫。

辯方求情指，被告被定罪後的公務員生涯就此止步，望法庭考慮被告初犯，有良好品格，判處非監禁刑罰。陳官判刑指，控罪和案情嚴重，被告向警校同學及女警下手，以身試法，對女性極不尊重。被告立志當警員，卻在工作地點非禮同僚，法庭難以理解，監禁是唯一選項，就每罪判監5周，分期執行後共判監10周。

案件編號：FLCC 2440/2024