見習督察涉非禮襲擊3女警　被告稱對指控無印象　強調夢想當警察

時任見習督察涉在警察學院及元朗警署非禮及襲擊3名女警案，今（8日）在粉嶺法院續審。被告出庭自辯，他稱自小立志當警察，曾在12年間多次投考，終在2023年獲取錄成警務見習督察。對於其中兩名女事主稱遭他掃臀及捏肩，被告稱他毫無印象，而在警署內被指掃一名女警臀部的事，他認為是其裝備碰到女方而已。他的律師結案陳詞時亦稱，被告的夢想職業是當警察，他不會為一剎之間而放棄。裁判官把案押後至4月23日裁決。



被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控兩項非禮罪，指他於2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。他另被控一項普通襲擊罪，指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

被告楊孟羲案發時是一名見習督察，他否認在警及警察學校非禮3名女同事。(朱棨新攝)

12年內數度投考督察

被告供稱，他16歲時曾遇嚴重車禍，自此立志當警察。他曾在英國修讀犯罪學課程和國土安全的深造文憑，2011年起數度投考督察，終在2023年獲取錄。被告透露，他原本在消防處任職，他因本案被停職後，被停職後被調回消防處原本的工作。

對事主Y的指控無印象

對於女事主Y指他曾在Y俯身綁鞋帶時藉機掃Y臀部，被告稱他對當天的事沒有印象，唯一記得他曾走到「馬騮架」後方放下裝備，堅稱絕對沒有用手掃Y的臀部。

無印象曾捏Z肩膀

對於女事主Z指他曾捏她的肩膊並接近她的胸部，被告稱當天有一宗高危失蹤人士的案件，Z在辦公室工作。他對捏Z肩膀一事沒有印象，但同意他當時可能說過：「好彩有你喺度咋。」

或有讚Z好幫得手

被告說，假使真的發生過捏Z肩膀，並有說：「好彩有你喺度咋。」他極其量是想多謝Z回警署幫忙。因為Z非常熟悉文書工作，他稱讚Z是個：「好幫得手嘅同事。」他們工作關係良好，被告在被捕前填寫Z的工作表現時，對她的評價很高，故他對Z的指控感到詫異。

認為是其裝備碰到事主X臀部

在盤問下，被告指他平時會與同事攬頭攬頸，以表謝意和善意，他有機會拍Z的肩膀呼喚她。但否認事發時捏Z的雙肩，強調：「捏膊頭呢個動作我唔會做」。至於涉及非禮X的指控，被告稱如果與X有接觸，應該是他身上的裝備碰到X的臀部。

官曾要求被告戴腰帶示範行路

暫委裁判官陳安婷要求被告在庭上戴上事發時戴的腰帶示範行路，並檢取腰帶為呈堂證物，以檢查物料的質感。

辯方陳詞指事主們或說多了

辯方結案指，法庭不能排除3名事主的證供有疑點，事主或有既定立場，可能會有誤解，或會「講多啲」以印證自己遭人侵犯。辯方又指，當警員是被告的夢想職業，他不會在一剎之間放棄他努力得來的成果。

案件編號：FLCC 2440/2024