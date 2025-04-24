白居二2024．攪珠結果｜首10個號碼出爐　即對申請編號查看排第幾

房委會今日（24日）上午10時30分為「白表居屋第二市場計劃2024」的申請舉行攪珠儀式，以決定「白居二2024」申請者按其申請編號最後兩個數字而定的先後次序，儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。首10個號碼出爐，依次為：49,35,39,85,77,76,32,21,38,24。



白居二2024攪珠結果4月24日出爐。（《香港01》直播截圖）

房委會今日（24日）上午10時30分為「白表居屋第二市場計劃2024」的申請舉行攪珠儀式。（資料圖片）

白居二2024攪珠首10個號碼出爐。（《香港01》直播截圖）

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式，決定「白居二2024」申請者按其申請編號最後兩個數字而定的先後次序。首10個號碼依次為：49,35,39,85,77,76,32,21,38,24。

房委會今日（24日）上午10時30分為「白表居屋第二市場計劃2024」的申請舉行攪珠儀式。（資料圖片）

房委會收到超過34,000份申請

「白居二2024」上月26日截止，房委會累計收到超過34,000份紙本及網上申請。按新增至6,000個配額計算，「白居二2024」超額申請約4.6倍，今期配額大幅增加亦代表申請者成功申請「白居二2024」的機會增加。

房屋署表示，「白居二2024」的配額大幅增加1,500個至6,000個，新增的1,500個配額為「青年計劃（白居二）」配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，其餘4,500個屬一般配額。所有申請中，參加今期「白居二2024」首次推出的「青年計劃（白居二）」有約26,000 份，佔申請者總數約八成。

「白居二2024」攪珠後，預計今年第三／四季向「白居二2024」合資格申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」於居屋第二市場購買一個尚未繳付補價的資助出售單位。