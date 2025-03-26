白居二2024｜截至5時收逾3.3萬份申請　「青年計劃」申請者佔八成

白居二2024今晚7時截止申請。房委會表示，截至今日（26日）下午5時，一共收到超過3.3萬份紙本及網上申請，今期白居二有6,000個名額，即暫時超額約5.5倍。



房委會今期首次推出「青年計劃（白居二）」，有1,500個配額供40歲以下人士申請，當中包括青年家庭及單身人士，參加該計劃的申請者約有2.5萬份，佔申請者總數約八成。



「白居二2024」今晚（26日）7時截止申請。（資料圖片/盧翊銘攝）

收3.3萬份申請 暫超額5.5倍

「白居二2024」今晚7時截止申請。截至今午5時，房委會累計收到超過3.3萬份紙本及網上申請，按新增至6,000個的配額計算，今期超額申請約5.5倍。不過未計及日內會收到的郵遞申請，最終數字會於攪珠時公布。上一期白居二接獲7.8萬份申請，超額約16倍。

「白居二2024」預計於今年第二季進行攪珠。（資料圖片）

「白居二2024」預計於今年第二季進行攪珠，並於第三或四季向合資格申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」，於居屋第二市場購買一個尚未繳付補價的資助出售單位。