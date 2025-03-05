白居二2024申請時間｜明早8時開始　青年配額增　資格及方法一覽

【白居二資格/白居二申請/青年計劃（白居二）/青年白居二/房委會】房委會今日（5日）宣布，「白表居屋第二市場計劃（白居二）2024」（「白居二2024」）明日（6日）上午八時開始接受申請，至本月26日晚上七時為止，為期三星期，預計今年第二季攪珠，並在今年第三或四季向成功申請者發出批准信。

為支持青年購買資助出售單位，由「白居二2024」 起，配額大幅增加1500個至6000個，新增的1500個配額為「青年計劃（白居二）」配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，其餘4500個屬一般配額。

房委會指，凡選擇參加「青年計劃（白居二）」的「白居二2024」『白居二2024』申請者，須在申請截止日期當日已年滿18歲及在申請開始日期當日須為40歲以下，申請流程一覽。



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「白表居屋第二市場計劃2024」明日（3月5日）起接受申請。（資料圖片）

白居二2024｜申請日期

2025年3月6日至2025年3月26日

白居二2024｜截止時間

2025年3月26日晚上7時正

「白表居屋第二市場計劃2024」明日（3月5日）起接受申請。（資料圖片）

白居二2024｜申請表郵寄地址

九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第四層平台白居二小組（請在信封面註明「白居二2024」）

註：申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理；郵寄申請表以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理。

白居二2024｜申請表投遞箱開放時間及地點

2025年3月6日至2025年3月26日（包括星期六、日及公眾假期），上午8時至晚上7時

投遞箱放置地點：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台（近港鐵樂富站A出口）

白居二2024｜網上申請時間

2025年3月6日早上8時正至2025年3月26日晚上7時正

（注意：申請者只可選擇上述其中一種途徑遞交申請，如在網上已成功遞交申請，申請者及／或名列申請表上的家庭成員毋須再郵寄或親身遞交申請表之紙本，反之亦然。任何人士只能名列於本計劃的一份申請內，否則會被視作重複申請。如有重複申請，不論任何原因及無論是網上或紙本申請，所有申請一律作廢，已繳付的申請費不會獲得退還，亦不能轉讓。）

「白表居屋第二市場計劃2024」明日（3月5日）起接受申請。（資料圖片/盧翊銘攝）

白居二2024｜申請資格

申請資格包括但不限於以下條件：

．申請者可以為一人申請者或家庭申請者；

．申請者須在申請截止日期當日（2025年3月26日）已年滿18歲及必須成為所購買單位的業主，並須在香港居住滿七年，申請者及名列申請表上的家庭成員在香港的居留不受附帶逗留條件所限制（與逗留期限有關的條件除外）。未獲香港入境權人士不能包括在申請表內；

．由申請截止日期之前的24個月（即2023年3月27日）起計，直至簽訂臨時買賣合約當日，申請者及其名列申請表上的家庭成員不得擁有或與他人共同擁有任何香港住宅物業；

．申請者及所有家庭成員均無接受任何房屋資助。



白居二2024｜入息及資產狀況

白居二2024｜「青年計劃（白居二）」

「白居二 2024」配額共6,000個，當中包括4,500個一般配額及1,500個新增的「青年計劃(白居二)」配額。1,500個「青年計劃(白居二)」配額將會全數撥予40歲以下的青年家庭申請者及青年一人申請者。所有選擇參加「青年計劃(白居二)」的家庭申請者及一人申請者，除須符合「白居二 2024」的申請資格外，他們必須符合及遵守下列規定：

．凡選擇參加「青年計劃(白居二)」的人士必須為本計劃的申請者。該名青年申請者須在本計劃申請截止日期當日已年滿18歲及在申請開始日期當日（即2025年3月6日）須為40歲以下。

．若該名青年申請者獲發本計劃的配額（不論他／她所獲配額屬於4,500個一般配額或新增1,500個「青年計劃(白居二)」配額，請參閱【申請須知】第10.4段），該名青年申請者必須成為所購買單位的業主或其中一名聯名業主（不論申請表上的成年家庭成員是否青年）。除因永久離開、去世或社會福利署署長提出的其他體恤理由外，該名青年申請者的名字日後不得從房屋署及房協持有的業主紀錄中刪除。

