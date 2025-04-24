東九龍線｜藍田北至油塘東站未涵部份社區　柯創盛倡增車站

討論多年的東九龍集體運輸系統（東九龍線）走線出爐，全長約7公里，擬設9個車站，其中順安站移近聯合醫院；部分隧道亦改為高架道，以增設藍田北站。



工聯會立法會議員鄧家彪今日（24日）接受電台節目訪問，稱藍田北站至油塘東站之間有近1公里隧道段，走線未能覆蓋包括廣田邨在內的社區，冀當局做好交通連接。觀塘區議員柯創盛則建議，兩個車站之間可新增多一個站，他又期望票價能訂於市民可負擔水平，若項目非由港鐵中標，冀營辦商與港鐵商討票務優惠等銜接問題。



路政署指，東九龍智慧綠色集體運輸系統項目全長約7公里，共設9個車站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站。（路政署Facebook）

全長約7公里

路政署前日（22日）表示，按照最新的建議方案，系統全長約7公里，包括長約6公里的高架道及長約1公里的隧道；共設9個車站，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北。

當局改善馬游塘至油塘東之間的走線，將部分隧道改為高架道，以增設藍田北站，便利德田邨、興田邨及藍田邨的居民。

東九龍線將途經寶達、秀茂坪一帶，全長約7公里，共設9個車站。（資料圖片／夏家朗攝）

鄧家彪樂見順安站更靠近聯合醫院

工聯會立法會議員鄧家彪接受電台節目訪問，稱新方案較預期好，順安站更靠近聯合醫院，方便附近居民來往。不過他指出仍有改善空間，舉例由藍田北站至油塘東站之間有近1公里隧道段，走線未能覆蓋如廣田邨等人口密集的社區，他關注當局如何做好交通連接，尤其是項目落成後，小巴及巴士服務或受影響，期望當局作出平衡。

居民關注若非由港鐵營運 票價如何銜接

鄧家彪又指，政府文件未有披露造價、票價等數據，並引述有居民關注若東九龍線非由港鐵營運，票價、轉乘優惠等會如何與港鐵銜接。

柯創盛倡藍田北站與油塘東站之間增設車站

觀塘區議員柯創盛在同一節目表示，最新走線回應社會訴求，但他認為在藍田北站與油塘東站之間可新增多一個車站，因為兩個站之間有居屋及公屋等，加上陸續有資助出售房屋落成，若當局能回應將是「十全十美」。

票價方面，他期望能訂於市民可負擔水平，又指若項目非由港鐵中標，冀營辦商與港鐵商討票務優惠等銜接問題。