東九龍線走線出爐　全長7公里設9個車站　可按需要延伸慈雲山一帶

東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九龍線）討論多年，近日陸續有新消息，路政署今日（22日）表示，按照最新的建議方案，系統全長約7公里，共設9個車站，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站。



路政署表示，項目在設計上預留空間，保留日後按需要向西北延伸系統至慈雲山一帶的可行性。



路政署指，東九龍智慧綠色集體運輸系統項目全長約7公里，共設9個車站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站。（路政署Facebook）

設長約6公里高架道及長約1公里隧道

路政署指，按照最新的建議方案，系統全長約7公里，包括長約6公里的高架道及長約1公里的隧道；共設9個車站，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北。

署方續說，項目團隊去年7月展開勘查研究及設計工作，並邀請業界提交意向書；今年1月至4月透過多場地區交流會、諮詢會及簡介會等。收集意見後，經研究分析與整合，項目團隊現已確立最新建議方案，當中包括5項優化措施。

東九龍線將途經寶達、秀茂坪一帶，全長約7公里，共設9個車站。（資料圖片／夏家朗攝）

新增藍田北站 部分隧道改為高架道

當局將優化馬游塘至油塘東之間的走線，將部分隧道改為高架道，以增設藍田北站，便利德田邨、興田邨及藍田邨的居民。

油塘東站以隧道連接油塘站 彩虹東站增24小時行人通道

現時擬議的油塘東站以隧道連接港鐵油塘站，方便乘客轉乘港鐵觀塘線及將軍澳線；擬議的彩虹東站則以天橋，或毗鄰發展項目商場内的24小時行人通道，連接港鐵彩虹站，方便乘客轉乘港鐵觀塘線。

擬議的順安站設於鄰近基督教聯合醫院的順安道，當局指沿順安道將增設行人通道上蓋。（資料圖片／余睿菁攝）

順安站鄰近基督教聯合醫院 將增設行人通道上蓋

擬議的順安站設於鄰近基督教聯合醫院的順安道，當局指沿順安道將增設行人通道上蓋，配合興建中的秀茂坪道有蓋行人連接設施，為往返醫院的乘客提供舒適便捷的步行環境。

秀茂坪站及馬游塘站分別連接安達臣道石礦場用地

擬議的秀茂坪站與寶達站，將分別連接安達臣道石礦場用地發展的現有行人天橋系統；擬議的馬游塘站亦會以新增行人設施及通道，分別連接安達臣道石礦場用地發展一帶、寶琳路、寶達邨及將軍澳隧道巴士轉乘站。

安達臣道石礦場發展用地的山體內將建造岩洞，以重置現時位於九龍灣的工務中央試驗所及興建新的政府檔案處歷史檔案中心。（發展局網頁圖片）

預留空間 保留向西北延伸慈雲山一帶可行性

當局會在項目設計上預留空間，保留按需要向西北延伸系統至慈雲山一帶的可行性，以回應不少議員及地區人士的建議。

路政署最後表示，會繼續以「政策」及「技術」雙創新思維，盡力壓縮規劃、設計以至建造時間，以期於2026年內完成法定程序及招標，並於2027年批出項目合約，亦會在標書訂明投標者需盡快完成工程，力爭2033年或之前通車。