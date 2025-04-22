東九龍線走線出爐 全長7公里設9個車站 可按需要延伸慈雲山一帶
東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九龍線）討論多年，近日陸續有新消息，路政署今日（22日）表示，按照最新的建議方案，系統全長約7公里，共設9個車站，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站。
路政署表示，項目在設計上預留空間，保留日後按需要向西北延伸系統至慈雲山一帶的可行性。
設長約6公里高架道及長約1公里隧道
路政署指，按照最新的建議方案，系統全長約7公里，包括長約6公里的高架道及長約1公里的隧道；共設9個車站，兩端終點站分別連接現時港鐵觀塘線彩虹站及油塘站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北。
署方續說，項目團隊去年7月展開勘查研究及設計工作，並邀請業界提交意向書；今年1月至4月透過多場地區交流會、諮詢會及簡介會等。收集意見後，經研究分析與整合，項目團隊現已確立最新建議方案，當中包括5項優化措施。
新增藍田北站 部分隧道改為高架道
當局將優化馬游塘至油塘東之間的走線，將部分隧道改為高架道，以增設藍田北站，便利德田邨、興田邨及藍田邨的居民。
油塘東站以隧道連接油塘站 彩虹東站增24小時行人通道
現時擬議的油塘東站以隧道連接港鐵油塘站，方便乘客轉乘港鐵觀塘線及將軍澳線；擬議的彩虹東站則以天橋，或毗鄰發展項目商場内的24小時行人通道，連接港鐵彩虹站，方便乘客轉乘港鐵觀塘線。
順安站鄰近基督教聯合醫院 將增設行人通道上蓋
擬議的順安站設於鄰近基督教聯合醫院的順安道，當局指沿順安道將增設行人通道上蓋，配合興建中的秀茂坪道有蓋行人連接設施，為往返醫院的乘客提供舒適便捷的步行環境。
秀茂坪站及馬游塘站分別連接安達臣道石礦場用地
擬議的秀茂坪站與寶達站，將分別連接安達臣道石礦場用地發展的現有行人天橋系統；擬議的馬游塘站亦會以新增行人設施及通道，分別連接安達臣道石礦場用地發展一帶、寶琳路、寶達邨及將軍澳隧道巴士轉乘站。
預留空間 保留向西北延伸慈雲山一帶可行性
當局會在項目設計上預留空間，保留按需要向西北延伸系統至慈雲山一帶的可行性，以回應不少議員及地區人士的建議。
路政署最後表示，會繼續以「政策」及「技術」雙創新思維，盡力壓縮規劃、設計以至建造時間，以期於2026年內完成法定程序及招標，並於2027年批出項目合約，亦會在標書訂明投標者需盡快完成工程，力爭2033年或之前通車。