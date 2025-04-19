東九龍線最新走線　近藍田公園增藍田北站　或提早至2033年前通車

東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九集運）討論多年，年初政府透露有意更改走線。輸及物流局局長陳美寶今日（19日）在電視節目透露，當局決定在藍田公園附近增設藍田北站，令東九龍線最新走線涵蓋9個站，由彩虹來往油塘。



陳美寶指，預計可惠及周邊3條公共屋邨居民，並調整順安站位置以方便前往聯合醫院的市民，而當局透過縮短隧道、增加高架路段降低成本，目標2033年或更早通車，較原計劃提前至少1年。



當局決定在藍田公園附近增設藍田北站。（資料圖片/周立賢攝）

陳美寶在HOY TV節目《有理有得傾》上指，東九龍線走線全長約7公里，當中6公里為成本較低的露天路段，而在藍田連接油塘的1公里因為有高山，所以會是隧道路段。她指，因為當局希望能將成本盡量壓低，因此如果能使用露天的路段都會盡量使用。

東九龍線最新走線涵蓋9個站 縮短馬游塘往油塘東的穿山隧道

政府年初透露有意更改東九龍線走線，陳美寶稱，東九龍線最新走線涵蓋9個站，由彩虹來往油塘，全長7公里，並解釋新走線是考慮到技術和成本，將原本由馬游塘通往油塘東的一公里穿山隧道縮短，加設藍田北站。

藍田北站屬露天車站 附近有三條公共屋邨 陳美寶稱可惠及多些居民

陳美寶指，東九龍線不是重鐵系統，整個爬露天坡能力會比較好，所以當局把隧道方面縮短，並成為契機走一個露天高架段，並可在在藍田公園附近增設露天的藍田北站。她表示，附近有三條公共屋邨，除了在成本希望可以壓低之餘，也希望可以惠及多些居民。

當局希望能將順安站的走線移近一點聯合醫院。（資料圖片）

陳美寶說，車站設計希望四通八達，如將設行人系統接連將軍澳隧道口巴士站，而順安站位置亦有變化。

順安站走線將移近聯合醫院

陳美寶稱希望能將順安站的走線移近一點聯合醫院：「以往去聯合醫院很多時候可能會搭去觀塘站，然後可能會是轉乘小巴，或者甚至步行上坡去到聯合醫院，也都趁這個契機會在站附近加一些行人接駁的天橋系統。」

東九龍線將途經寶達、秀茂坪一帶。（資料圖片/夏家朗攝）

陳美寶：最新評估可望在2033年或更早開通

落成時間上，陳美寶指，現時目標落成時間是比起之前所提出的2034年至2038年期間早，最新評估可望在2033年或更早開通。至於東九龍線會考慮任何技術和營運方案等，並會以無人駕駛作為目標和願景。

運輸及物流局局長陳美寶指，東九龍線現時目標落成時間是比起之前所提出的2034年至2038年期間早，最新評估可望在2033年或更早開通。（資料圖片/廖雁雄攝）

東九龍捷運系統新增藍田北站（路政署提供）

東九龍捷運系統新增藍田北站（路政署提供）