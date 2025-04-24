建築師涉會議上3招摸短褲女秘書大腿　辯方指難以置信　官押後判

七旬建築師涉在公司開會時摸穿短褲女秘書的大腿，他否認1項非禮罪。女事主早前供稱，被告在開會期間，伸右手觸碰其左腿，並作出「摸、拍、捽」等行為，並向她微笑。她事後有向上司投訴，上司卻叫她低調處理，並稱：「要畀番啲面佢(被告)。」她最後辭職及報警。辯方今（24日）於東區裁判法院結案陳詞卻指事主的證供令人難以置信，即使被告真的膽大妄為地在會議上非禮事主，她亦不可能沒有呼救。裁判官屈麗雯押後至6月17日裁決。



被告黃景鎏，73歲，被控一項非禮罪，指他於2023年9月29日，在北角屈臣道海景大廈C座1樓內非禮現年54歲的女子X。

被告黃景鎏否認會議上非禮短褲女秘書。(陳曉欣攝)

X指被告摸其大腿後對她微笑

女事主X昨供稱，她在涉事的建築工程師樓公司任職秘書，被告是高層。X指被告平日「挨挨凭凭」，令她厭惡。案發當日，被告在會議上坐X的左方，X當天穿短褲。X突然感到被告將右手放在她的左大腿上，並形容被告：「又摸，又拍，又捽。」X稱她一度站起，暗示想被告停手，但當X再坐下後，被告又重施故技，再次「摸、拍、捽」其大腿，並對著X微笑。

上司叫X低調及畀面被告

X稱她當時感到驚懼，但因為開會途中，她敢怒不敢言，她在會議結束後向其上司投訴，惟上司不准X報警之餘，更要求X低調處理，私下發訊息警告被告。上司曾要求X在警告被告時措詞須婉轉，理由是：「要畀返啲面佢（被告）」。

被告短訊回覆無心之失

最終X以訊息形式向被告表示，希望他避免再次出現拍打其大腿的行為，因該行為已超越同事之間應有的禮儀。被告回覆指該舉為：「無心之失，萬分抱歉」。然而，X稱她因此事飽受精神困擾，翌年1月選擇離職，以便報警處理。

辯方指X證供難以置信

辯方律師今作結案陳詞時指，X的證供難以置信，案發在大庭廣眾之下，即使被告膽大妄為非禮她，X亦不可能不呼救，X稱她忙着抄會議內容是不合邏輯。X錄取的書面口供與庭上供詞有出入，在庭上才提及被摸大腿的事。

指X稱離職原因有不同版本

此外，X曾向同事透露，她找到一份薪金高4000元的新工才離職，但她庭上則指她為了報警才辭職。X向上司投訴非禮一事時，沒有提及被拍大腿，並指X向公司索取勞動賠償是有計劃的行動。裁判官屈麗雯聽畢陳詞，押後至6月17日裁決。

案件編號：ESCC 2112/2024