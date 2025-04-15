日男團成員上村謙信否認非禮女職員 庭上一度激動哭泣 7.30開審
撰文：陳曉欣
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日本男團「ONE N' ONLY」成員上村謙信，近期憑BL劇《未成年》爆紅，上月來港出席粉絲見面會時，涉嫌在慶功宴上非禮一名女職員，被控1項非禮罪兼遭公司解約。案件今（15日）於西九龍裁判法院再訊，上村謙信在出庭時身體輕微顫抖，並以日文堅定地否認控罪，他聆訊期間一度情緒激動哭泣，有女粉絲見狀亦落淚。裁判官李志豪排期於7月30日開審，被告續准保釋。
司法機構開設延伸庭
案件由裁判官李志豪審理，案件吸引大批市民旁聽，法院今安排在3庭聆訊，並設延伸庭，正庭內逾170個旁聽席爆滿，女性佔逾9成。
Kamimura Kenshin（25歲，藝人），被控於2025年3月2日，在旺角砵蘭街180號3樓明記潮館內，非禮女子X。
官問需否休庭 上村回應冇問題
在書記宣讀控罪時，上村身體輕微顫抖，不禁掩嘴，手放在胸前，他在控方發言時更激動掩面痛哭。裁判官李志豪關注，須否暫時休庭讓被告穩定情緒，上村以日文回應法官稱：「だいじょうぶ（大丈夫）。」然後再用廣東話稱：「冇問題。」有旁聽女粉絲落淚，有人面露憂慮神色。
控方表示，將傳召2名證人，被告沒有招認。辯方透露，除被告外，辯方有1至2名事發時在場的證人。
案件編號：WKCC 919/2025
上村謙信憑BL劇《未成年》爆紅，來港出席粉絲見面會時涉非禮被控。
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