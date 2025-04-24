衛生督察涉偷食物樣本　受查被問是否貪心犯案　認罪督察：唔好嘥

4名食環署食安中心衛生督察涉偷食物樣本案續審，認罪並轉作控方證人的衛生督察劉承軒，今（23日）續在西九龍裁判法院作供，劉指他及其同事均曾把食物帶回家，並指其中一名女被告要求訂細裝果醬、薯波薯角，及她家食用的金象米等，並稱可帶回家。劉承認他亦曾把醬汁八爪魚、法式燉小牛肉、伯爵茶包等帶走。他受查時曾被追問是否因貪心犯案，劉當時答：「唔好嘥。」又稱不是日日偷，只是間中。



4名不認罪被告為：陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）及李俊禧（37歲），均為食環署衞生督察，同被控一項串謀盜竊罪。他們被控於2022年1月1日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本，而有關樣本是特區政府的財產。同案被告劉承軒（35歲）早前承認交替控罪盜竊罪，將轉任控方證人。

已認罪的衞生督察劉承軒稱，他非日日把食物帶回家，只是間中。(陳蓉攝)

陳稱訂薯波薯餅可回家用氣炸鍋煮

已認罪的劉承軒供稱，女被告陳映姍在2023年2月曾訂購薯波、薯餅及薯格等食品。劉曾質疑指之前都沒有以此類型的食物作檢測用，惟陳對他説：「可以喺屋企用氣炸鍋整嚟食。」

訂細果醬可用作早餐

劉續指，陳曾經訂購了重14及30克的果醬，但作檢測食物樣本的重量要求應為1公斤，他亦曾就此問陳，陳回應說：「啲果醬細細盒，可以用嚟搽麵包、做早餐。」

大部份訂日本米獨陳訂金象米

劉續指，他曾向Unicorns Stores（HK） Limited購入食物樣板作檢查之用，當時他選擇了餅乾及咖啡類產品，陳則選購了金象米。因為其他人大多選擇日本米，他因此特別向陳查問，陳說：「因為屋企食開金象米，訂5公斤剩咗可以拎返屋企食。」劉承認，他曾將檢測後的伯爵茶包、黑朱古力威化帶回家。

訂購芝士後在群組分享食譜

劉供稱，陳曾在2023年初向歐陸食品有限公司訂購食物樣本。在2023年2月11日，食物樣本送達辦公室。陳同日在whatsapp群組上分享布拉塔芝士（Burrata Cheese）的食譜，並稱可以黑醋調味。同日稍後，陳和林分別在whatspp群組中回應：「無黑醋，白醋得唔得」、「係咪一定要加醋？」陳回覆指用黑椒或鹽亦可。

唔係日日偷間中啦

劉在接受辯方盤問時，同意他是為了減刑而做控方證人，亦承認有把部分食物樣本帶回家。辯方續指出，警員曾在錄影會面問劉，是否因為貪心而犯案，劉回應指：「唔好嘥。」並說：「我唔係日日偷嘢返屋企...間中啦。」劉續指，因為辦公室空間有限，會棄置部分已檢測樣本，但有時亦會帶回家「食少少」才丟掉。

案件編號：WKCC2693/2024