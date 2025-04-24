謝霆鋒演唱會｜城中高官名人捧場　鄧炳強、馬時亨及劉業強等入場

【謝霆鋒啟德演唱會2025／啟德體育園／啟德主場館】一連四場謝霆鋒演唱會由今晚（24日）起在啟德體育園主場館舉行，是3月開幕後首名本港歌手在該場館舉辦演唱會，吸引多名城中名人晚上專程欣賞演出，當中包括保安局局長鄧炳強、將於6月上任貿發局主席的馬時亨、新界鄉議局主席劉業強、新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉等。



一連四場的謝霆鋒演唱會今晚（24日）起在啟德體育園主場館舉行。（葉志明攝）

保安局局長鄧炳強（中）與鄧太（左手面）及朋友（右手面）到場欣賞演出。（葉志明攝）

保安局局長鄧炳強與太太現場合照留念

謝霆鋒今晚在啟德體育園舉行首場演唱會，也是主場館自開幕後首個由本港歌手舉辦的演唱會，吸引多個城中名人於今晚到場欣賞演出。

在演唱會正式開幕前，到場的保安局局長鄧炳強與太太先來張合照留念。

鄉議局主席劉業強（左一）及候任貿發局主席馬時亨（左三）都有入場。（葉志明攝）

候任貿發局主席馬時亨及鄉議局主席劉業強同框

另一邊廂，即將在6月1日出任貿發局主席的馬時亨同樣在場。他游走政商兩界，曾任財經事務及庫務局局長、商務及經濟發展局局長、香港鐵路有限公司董事局非執行主席等。立法會議員、新界鄉議局主席劉業強也是座上客。

新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉（中）也有入場。（葉志明攝）

新城首席營運總監馬浚偉在場

身兼多個政府公職的新城廣播有限公司首席營運總監的馬浚偉，也坐下來等待演唱會開場。他目前是康文署劇場發展委員、藝術發展局委員等。