謝霆鋒演唱會｜城中高官名人捧場 鄧炳強、馬時亨及劉業強等入場
撰文：歐陽德浩
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【謝霆鋒啟德演唱會2025／啟德體育園／啟德主場館】一連四場謝霆鋒演唱會由今晚（24日）起在啟德體育園主場館舉行，是3月開幕後首名本港歌手在該場館舉辦演唱會，吸引多名城中名人晚上專程欣賞演出，當中包括保安局局長鄧炳強、將於6月上任貿發局主席的馬時亨、新界鄉議局主席劉業強、新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉等。
保安局局長鄧炳強與太太現場合照留念
謝霆鋒今晚在啟德體育園舉行首場演唱會，也是主場館自開幕後首個由本港歌手舉辦的演唱會，吸引多個城中名人於今晚到場欣賞演出。
在演唱會正式開幕前，到場的保安局局長鄧炳強與太太先來張合照留念。
候任貿發局主席馬時亨及鄉議局主席劉業強同框
另一邊廂，即將在6月1日出任貿發局主席的馬時亨同樣在場。他游走政商兩界，曾任財經事務及庫務局局長、商務及經濟發展局局長、香港鐵路有限公司董事局非執行主席等。立法會議員、新界鄉議局主席劉業強也是座上客。
新城首席營運總監馬浚偉在場
身兼多個政府公職的新城廣播有限公司首席營運總監的馬浚偉，也坐下來等待演唱會開場。他目前是康文署劇場發展委員、藝術發展局委員等。
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