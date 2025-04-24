謝霆鋒演唱會｜深圳歌迷帶燈牌被攔截　割愛放暫存架上留給有緣人

【謝霆鋒啟德演唱會2025／啟德體育園／啟德主場館】一連四場的謝霆鋒演唱會今晚（24日）起在啟德體育園主場館舉行。大會早前表示，不得攜發任何尺寸的發光支持牌及應援物入場。



不過有內地歌迷不知道有關規定，入場時被工作人員攔下，需要將燈牌放於場外暫存處。她無奈指「各個地方有各個地方規矩」，只得割愛，將燈牌放在入口存放架上，她說不擔心會被盜，稱「留畀有緣人」。



據了解，禁帶燈牌並非啟德體育園方面的規定，而是來自主辦方；主辦方有此規定，是為了避免演出的燈光效果受到影響。



一連四場的謝霆鋒演唱會今晚（24日）起在啟德體育園主場館舉行。（葉志明攝）

臨近晚上七時半，大批觀眾到達啟德體育園主場館外，等待入場。（廖雁雄攝）

謝霆鋒演唱會｜深圳歌迷：保安稱燈牌屬危險物品

晚上近7時半，臨近謝霆鋒演唱會開場的時間，愈來愈多觀眾抵達場館。在安檢處，深圳歌迷蘇小姐手持燈牌離開。她向記者表示，有保安向她稱燈牌屬「危險物品」，不得帶入場內，又向她表示可以放於場外的暫存處。

深圳歌迷蘇小姐帶燈牌入場被拒，最後將燈牌放於場外暫存處。（廖雁雄攝）

臨近晚上七時半，大批觀眾到達啟德體育園主場館外，等待入場。（廖雁雄攝）

被問會否覺得規定奇怪，她說：「無嘅，各個地方有各個地方規矩。」至於會否擔心放於暫存處會被盜？她表示不見了亦不要緊，「留畀有緣人囉！」

臨近晚上七時半，大批觀眾到達啟德體育園主場館外，等待入場。（廖雁雄攝）

+ 10

據了解，禁帶燈牌並非啟德體育園方面的規定，而是來自主辦方；主辦方有此規定，是為了避免演出的燈光效果受到影響。入場人士可攜帶支持牌，但不可發光及不可超過指定大小。