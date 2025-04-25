控煙十招｜明年4.30禁公眾地方管有電子煙　最快27年禁售非薄荷煙

政府提出「控煙十招」措施，相關的修訂條例草案今日刊憲，下周三提交到立法會首讀。措施提到，禁止在公眾地方管有另類煙，即煙彈、加熱煙支及草本煙，將於明年4月30日實施。至於禁止管有電子煙機和加熱煙機等，則暫未有時間表。



另外，政府擬最快2027年第二季禁售非薄荷煙，並在分銷層面引入官方證明書制度；至於禁售薄荷煙，則再視乎社會情況而定。



政府提出「控煙十招」措施，相關的修訂條例草案今日刊憲。（資料圖片)

引入定額罰款處理

政府提出禁止管有另類煙，首階段明年4月30日生效，擬禁止在公眾地方管有另類煙用物質，即煙彈、加熱煙支及草本煙。在公眾地方吸食另類煙，會視作管有另類煙。

政府會引入定額罰款處理管有少量另類煙，罰款金額為3000元，例如少於5毫升煙油或100支加熱煙支、及並非用作商業用途的個案。

禁電子煙機未有時間表

至於另一階段考慮加強的措施，包括所有埸所禁止管有另類煙，禁止管有電子煙機和加熱煙機，則尚未有時間表。

另外，政府提出禁加味傳統吸煙產品，第一階段先禁售非薄荷煙，預計最快在2027年第二季，即完稅標籤制度全面實施後實施，並在分銷層面引入證明書制度，由衞生署發出，以規管供應商分發傳統吸煙產品。

有關罪行最高刑罰為第5級罰款，即罰款5萬元，及監禁6個月。至於禁售薄荷煙，則視乎證書制度的成效及社會吸煙情況而定。

無計劃禁吸食加味煙

政府續指，現階段無計劃禁止吸食加味傳統吸煙產品，及禁止入境旅客攜帶少量自用加味傳統吸煙產品，所以有關措施不會影響旅客。