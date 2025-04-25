政府於周五（4月25日）刊憲《2025年控煙法例（修訂）條例草案》，推出八項短期控煙措施，包括完稅煙標籤制度、提高未完稅煙草罰則、禁止管有另類吸煙產品、全煙害警示包裝、排隊禁煙、擴大禁煙區、禁止向18歲以下人士提供吸煙產品及禁止加味煙草，標誌我們向「無煙香港」邁出關鍵一步。



本港15歲或以上吸煙人口在四十年間由19.9%下降至9.1%，雖然已創下歷史新低，但距離7.8%的目標仍然高出一截。9.1%的比率代表約58萬人仍有每日吸食傳統煙的習慣，這不但可造成每年7千人因吸煙而早逝，亦為本港帶來82億元的經濟損失。

黑市風險誇大 執法堵截根源

草案將於下周三（4月30日）提交立法會首讀及二讀，八項短期控煙措施計劃分階段於2026至2027年實施。坊間對此最明顯的批評，莫過於聲稱高壓手段將推高非法煙草交易，吸煙者會轉向價格低廉的黑市產品。這樣政府既要承受稅收減少，市民戒煙又不會見效，只得煙草商從中漁人得利。

然而私煙的「理由」說得再繪形繪聲，卻是毫無根據之談。先不說香港的煙草稅佔零售價，還未提高到世衛建議的75%，新加坡將每包香煙售價推高到83港元，但社會吸煙率仍然降至10%，為什麼？這是因為他們有效監管供應鏈，通過進口許可、交易記錄及高達1萬新加坡元的罰則，打擊黑市交易。澳洲同樣提過煙草稅及要求統一包裝，也未助長黑市交易，私煙佔比穩定於一成至一成半，靠的是海關執法與公眾教育。世界衞生組織以至《煙草控制框架公約》皆已指出，私煙問題在於執法漏洞與煙草商操縱，而非禁煙本身。香港的完稅標籤制度恰恰是針對這一點下藥。海關每年查獲數以億計的私煙，反映的是黑市猖獗，抑或他們被源頭堵截？

完稅煙標籤當然耗費人力物力，執法從來都不容易。這也是為什麼俗稱「火車頭」的邊行走邊吸煙，在今次草案中並未觸及。至於如何精準定義「排隊」，坊間也可能有人會提出不同說法。然而執法的難度始終不能誇大。控煙措施不少存有緩衝期，例如排隊禁煙到明年1月才會實施，有足夠時間讓當局宣傳與標示，化解定義爭議。新加坡在烏節路禁煙區推行初期，也通過三個月勸諭期與清晰指引，確保公眾適應，結果違規率極低。

公共健康重於私利 多地早已先行見效

政府這次立法，不只針對傳統香煙，就連煙彈、加熱煙支、草本煙和加味傳統吸煙產品都一併禁止。坊間或許有人認為，這些是傷害較小或者戒煙的過渡工具，但事實是青年吸煙趨勢令人警惕，45%年輕吸煙者曾吸食水煙，以為水煙危害比一般煙草產品低，而不知道水煙的危害反而比一般煙支更大。另類吸煙產品有機會造成「門戶效應」，令本來不吸煙的市民反而染上吸煙習慣。

在減低煙草吸引力方面，統一包裝作為《煙草控制框架公約》的核心建議之一，澳洲、新加坡與新西蘭都已經實施，甚至零售店內的煙草產品必須遠離顧客視線，僅以文字展示產品價格清單，在顧客查詢之下才可供應。

由禁止另類煙、排隊禁煙到擴大法定禁煙區，一禁再禁看似在監控每一個角落，窒息個人選擇。但當二手煙將癌症、心臟病等風險強加於無辜的非吸煙者，政府就有責任保障社會健康。針對公共交通工具輪候範圍、幼兒中心、院舍、學校、醫院等指定處所禁煙，符合《煙草控制框架公約》第八條列明的禁煙規範。

疏導情緒消弭反感 締造無煙未來

任何政策都不能一味圍堵，而不知疏導。吸煙背後的社會經濟與心理根源不但要正視，戒煙服務更加是幫助吸煙者脫離尼古丁枷鎖的關鍵。香港可以效法新西蘭，將戒煙服務延伸至零售藥房，無需預約即可提供尼古丁替代療法。又或者針對基層煙民，推出新加坡式的購物禮券獎勵，激勵戒煙決心，化解經濟壓力。

事實上，新加坡烏節路禁煙區的成功，正好說明只要加上有效的宣傳與過渡期，市民是可以理解禁煙的必要，消弭反感。7.8%吸煙率目標應該無法在2025年內達到，但如果要其早日成為現實，政府必須以更大決心推進戒煙服務與公眾教育。新西蘭已針對2008年後出生者終身禁售香煙，我們何時才會實現無煙香港？