控煙十招｜明年1.1起禁輪候公共交通工具範圍吸煙　一情況可吸煙

政府擬向立法會提交「控煙十招」修例草案，提出多項控煙措施，包括明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具時、出現兩人或多於兩人的隊列中吸煙；但若只有一人輪候公共交通工具，車站亦沒有劃上地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域，則可吸煙。



政府同時提出將幼兒中心、醫院等出入口3米範圍內，劃為禁止吸煙區，並將定額罰款範圍提高一倍至3000元。醫務衞生局局長預告，安排於下周三(4月30日)的立法會會議上進行首讀。



政府擬向立法會提交「控煙十招」修例草案。(資料圖片)

輪候公共交通工具時禁吸煙 輪候指兩人或以上

明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具時、出現兩人或多於兩人的隊列中吸煙，包括輪候巴士、小巴及的士等，亦禁止在登上指定交通工具地點的範圍逗留期間吸煙。

一人輪候兼地面無標記則可吸煙

如果只有一人輪候公共交通工具，車站沒有劃上地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域，則可吸煙；但若劃有地面標記等，則同樣不可以吸煙。

考慮將垃圾桶遷離交通工具等候位置

衞生署控煙酒辦公室封螢表示，公共交通工具站附近或有垃圾桶，市民吸食時或影響排隊人龍，她表示日後會與食環署溝通，將垃圾桶遷離等候交通工具的地方。她亦稱，該政策主要針對逗留候車的市民，如市民只是穿過交通候車站吸煙，則不犯法。

如果只有一人輪候公共交通工具，車站沒有劃上地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域，則可吸煙。

2026年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具時、出現兩人或多於兩人的隊列中吸煙。（資料圖片／周令知攝）

排隊入醫院、電影院等同樣禁煙

條例又列明，排隊進入較高人量、容易出現排隊人龍的地方時，同樣禁止吸煙，包括輪候進入電影院、醫院或政府診所、公眾游樂場地、體育場、民政事務總署管理的社區會堂等；違者可處1,500元定額罰款。條例同樣在明年1月1日實施。

擴大吸煙區至醫院等地點3米外 定額罰款倍增至3000元

明年1月1日起，幼兒中心、醫院、衞生署診所或健康中心和院舍的出入口3米範圍內，劃為禁止吸煙區，並將定額罰款範圍提高一倍至3000元。

政府擬向立法會提交「控煙十招」修例草案。(資料圖片)