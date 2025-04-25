控煙十招｜盧寵茂：加味煙有如糖衣毒藥　轟煙草商剝奪煙民選擇權

政府擬推出「控煙十招」，包括禁加味煙等。醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問，反駁禁加味煙會剝奪煙民選擇權的說法，認為屬煙草商的伎倆；他更批評煙草商在香煙中加入尼古丁和香味，有如「糖衣毒藥」，正是要增加煙民上癮機會，令煙民不容易戒斷煙癮，失去「選擇權」。



醫務衛生局局長盧寵茂接受報章訪問，反駁禁加味煙會剝奪煙民選擇權的說法，認為屬煙草商的伎倆。（資料圖片／盧翊銘攝）

批加味煙有如「糖衣毒藥」 難戒煙癮失「選擇權」

醫務衞生局局長盧寵茂接受信報專訪，煙草商在香煙中加入尼古丁和香味，正是要增加煙民上癮機會，令煙民失去選擇權。他解釋，如果市民第一啖吸食香煙時感到「乸喉」、嗅到刺鼻的氣味，會本能地抗拒；而煙草商加入香味，有如「糖衣毒藥」，試圖減少年輕人對吸煙危害的「知情」機會，亦令煙民不容易戒斷煙癮，失去「選擇權」。他又批評煙草商攻擊政府控煙政策「極權」是欺騙手段。

醫務衛生局局長盧寵茂接受報章專訪，批評煙草商在香煙中加入尼古丁和香味，正是要增加煙民上癮機會，令煙民失去選擇權。(資料圖片)

七成年輕煙民吸食加味煙

盧寵茂指，20至29歲的年輕煙民中，七成人吸食加味煙，料因傳統香煙市場日漸式微，煙草商遂擴大加味煙市場，吸引新一代吸煙。他強調，政府希望還給年輕人真正的「知情同意」和「選擇權」，若年輕人「拆咗層糖衣」後仍然選擇吸煙，即代表「知情同意」。他指，目前逾40個國家及地區立法禁加味煙，強調香港並非「走到好盡」，而是「追落後」。

料明年4.1禁管有電子煙

政府擬禁止在公共場所管有電子煙彈，引起不少爭議。盧寵茂說，電子煙將化學物加熱霧化，讓煙民吸入肺部，形容「好恐怖、好核突」，他預計最快明年4月1日實施首階段的禁止管有電子煙等另類政策。

盧寵茂預計最快明年4月1日實施首階段的禁止管有電子煙等另類政策。(資料圖片)

料2026年推完稅煙識別標籤

被問到會否擔心「控煙十招」將加劇私煙問題，盧寵茂表示，私煙數量增加未必反映吸煙人數增加，或代表海關加大了執法力度。他又指，政府將會加重私煙罰則、增加定額罰款，同時落實完稅煙識別標籤，預料今年內會試行、 2026年推出標籤制度。