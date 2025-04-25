原隻兔餵蛇惹不安組織促交代　海洋公園稱屬急凍　加強餵飼時解說

社交平台Facebook群組流傳一則貼文指在海洋公園「熱帶雨林探險徑」目睹一隻疑失去意識的染血兔子遭森蚺（又名：南美蟒蛇）捲纏，感到不安。關注動物權益的慈善機構「兔廬」表示，理解以原隻死兔餵飼是合理作法，但質疑園方是否有必要於開放時間內，將「此等弱肉強食的一面」展示於公眾眼前，去信促請園方交代。



海洋公園晚上回應稱，會根據不同動物和體型 提供「急凍」的小型哺乳類動物作食物園內蛇類一直都在展館棲息地內進食。園方又感謝市民查詢，並指會在餵飼期間於展館內加強教育解說，讓訪客了解更多蛇類的天然習性、自然行為和飲食習慣。



關注動物權益的慈善機構「兔廬」表示，理解以原隻死兔餵飼是合理作法，但質疑園方是否有必要於開放時間內，將「此等弱肉強食的一面」展示於公眾眼前。（兔廬－Tolobunny／Facebook）

森蚺（南美蟒蛇）下頜結構適合吞食大型獵物

「兔廬」表示，理解以原隻死兔餵飼是合理作法，確保蛇類健康。他們解釋，在諮詢獸醫等專業人士的意見後，得悉森蚺為體形較大的蛇類，一般餵食期大約每星期一次，其下頜結構適合吞食大型獵物，而獵物完整能幫助蛇類調整吞嚥角度，減少噎塞風險。

社交平台Facebook群組流傳一則帖文，指在海洋公園「熱帶雨林探險徑」目睹一隻疑失去意識的染血兔子遭森蚺捲纏，令在場市民感到不安。（海洋公園官方網站）

動保組織「兔廬」促檢視安排是否合乎動物福利原則

不過，「兔廬」質疑園方作為老少咸宜的主題樂園，是否有必要於開放時間內，將「此等弱肉強食的一面」展示於公眾眼前，並期望園方解釋當時是否有配合教育講解。「兔廬」亦指，相中兔子疑有血跡及傷口，促請園方解釋其離世前有否曾經歷不必要之痛苦，並交代兔子的來源及狀態。

「兔廬」表示，已去信促請海洋公園公開作出回應，並檢視現行餵飼安排是否合乎動物福利原則及社會期望，是否需要作出檢討或改善。

社交平台Facebook群組流傳一則帖文，指在海洋公園「熱帶雨林探險徑」目睹一隻疑失去意識的染血兔子遭森蚺捲纏，令在場市民感到不安。（資料圖片／盧翊銘攝）

海洋公園回應指，會因應各個動物物種的天然習性、營養需要及動物福利，為園內動物大使制定適切的飲食餐單。

海洋公園稱會根據不同動物和體型 提供急凍小型哺乳類動物作食物

園方稱，蛇類在大自然以捕食哺乳類、雀鳥類和爬行類等動物為生，因此公園動物護理及獸醫團隊會根據不同的動物和其體型，為牠們提供急凍的小型哺乳類動物作為食物。

原隻動物是由食物供應商提供的急凍食用動物

園方稱，森蚺體型較大，喜愛進食兔子，而園內體型較小的蛇則主要進食鼠類。顧及動物需要攝取均衡營養，並配合牠們的天性，公園會為蛇類提供原隻動物。這些都是由食物供應商提供的急凍食用動物，而且團隊會先解凍並升溫至適合蛇類食用的溫度，以保障其健康。

感謝市民查詢 會在餵飼期間於展館內加強教育解說

居於園內的蛇類一直都在展館的棲息地內進食，公園感謝市民查詢，會在餵飼期間於展館內加強教育解說，讓訪客了解更多蛇類的天然習性、自然行為和飲食習慣。