海洋公園收14隻極危大頭龜　有尾巴指骨斷裂　研治療後放生及繁殖

一批在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被列為極危的大頭龜，被內地海關查獲及充公，其中14隻交由海洋公園照顧，並在本周二（25日）運抵本港。海洋公園表示，經團隊檢查後，發現大部分大頭龜出現健康問題，例如尾巴或指骨斷裂，目前已在公園後勤設施安頓，獲安排最少30日的隔離及治療，下一步將與漁護署探討大頭龜繁殖及放生計劃的可行性。



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內地海關去年查獲一批大頭龜 14隻交由海洋公園照顧

一批在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中被列為極危的大頭龜，去年10月在走私過程期間，被內地海關查獲及充公，其中14隻交由海洋公園照顧。

海洋公園團隊本周二（25日）聯同漁護署到珠海拱北接收，並在同日下午運抵海洋公園，獸醫及動物護理團隊隨即為14隻大頭龜進行初步檢查，包括量度體長、磅重及X光掃描。

海洋公園周二率團到珠海接收 安排最少30日隔離治療

海洋公園動物及保育主管祝效忠當日率領團隊前往拱北，表示大頭龜為極珍貴的本地物種，經檢查後，發現大部分出現不同程度的健康問題，例如尾巴或指骨斷裂，目前已在公園後勤設施安頓，並安排最少30日的隔離及治療。

將與漁護署商討大頭龜繁殖及放生計劃

祝效忠又指，海洋公園一直致力保護本地生物多樣性，將與漁護署商討下一步工作，探討大頭龜繁殖及放生計劃的可行性。他強調大頭龜極具保育價值，必須確保牠們不再被捕捉，作為非法買賣或其他用途。

海洋公園動物及保育主管祝效忠。（資料圖片／盧翊銘攝）

海洋公園過去兩年 共接收9隻走私大頭龜及金錢龜

海洋公園表示，與漁護署多年來緊密合作，照顧獲救或被充公，以及其他非法進口和被棄養的野生動物。由2000年至今，超過80隻海龜在雙方共同拯救後，再在公園照料並成功重返海洋。而2023年至2024年期間，公園先後接收及照顧9隻在走私過程中，被查獲的大頭龜及金錢龜。

大頭龜非縮頭烏龜 為國家二級保護野生動物

翻查資料，大頭龜屬於淡水龜，水陸兩棲，大頭龜於近年成為新興寵物，主要分布在中國南部，以及東南亞部份國家的高地溪流，也出沒於香港新界的山澗，為國家二級保護野生動物。牠們的頭部並不能藏於殼內，不是「縮頭烏龜」，但愛躲藏在石縫及水底。