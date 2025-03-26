海洋公園｜3.29起辦親親動物月　可試熊貓糞便造紙　附活動詳情

海洋公園於周六（29日）起至6月1日期間舉辦「親親動物月2025」，有十多項活動讓入場人士參加。本文精選了6大活動，包括發掘6隻大熊貓的日常，以及認識包括樹懶、金剛鸚鵡和禿鷲等動物，還有一系列大熊貓主題工作坊，包括體驗以熊貓糞便製作再造紙。



海洋公園於周六（29日）起至6月1日期間舉辦「親親動物月2025」，有十多個活動讓入場人士參加。（廖雁雄攝）

六隻大熊貓全員亮相

海洋公園現時有6隻大熊貓。中央於去年9月贈港的「安安」和「可可」會於香港賽馬會四川奇珍館亮相，開放時間為上午10時至下午7時；「盈盈」、「樂樂」，以及牠們的雙胞胎熊貓「家姐」和「細佬」，則會在大熊貓之旅亮相，開放時間為上午10時至下午4時30分。

「盈盈」、「樂樂」，以及牠們的雙胞胎，會在大熊貓之旅亮相。（廖雁雄攝）

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萌友大探索

在「竹林天地」，則有「萌友大探索」活動，公眾可與公園的動物大使近距離見面，包括樹懶、金剛鸚鵡和禿鷲等動物，動物護理員將在場分享牠們的小知識。活動時間為星期一至五下午2時及下午4時，星期六、日及公眾假期上午11時30分、下午2時及下午4時。

「熊貓掃碼大探索」抽獎活動

海洋公園亦推出全新互動遊戲「熊貓掃碼大探索」抽獎活動。公眾可登入活動網址，尋找遍佈全園多達100個的「熊貓掃碼大探索」二維碼。只需用手機掃描二維碼，即可完成簡單任務，解鎖獨家大熊貓電子卡牌。集齊指定數量及特定電子卡牌更可換領禮品，有機會獲得「與動物親上加親」體驗活動、指定餐飲及遊戲攤位折扣優惠券、限量大熊貓實體卡牌及海洋公園標準入場門票。

大熊貓「竹」夢之旅

海濱樂園廣場則設有全新升級版的「大熊貓『竹』夢之旅」，公眾可透過互動裝置，尋找隱藏在花叢和竹林中的大熊貓，更可與新加入的AR雙胞胎互動合照。

限定大熊貓手作坊

「威威村莊大本營」亦會舉辦期間限定大熊貓手作坊：「大熊貓『便』利紙」及「窩窩頭工作室」。在前者，參加者可以試試使用大熊貓糞便製作再造紙，大熊貓糞便是真的從6隻大熊貓採集；在後者，參加者則可以試試製作熊貓食物「窩窩頭」。兩個手作坊將於即日起至7月27日之間的指定日期舉行，「大熊貓『便』利紙」的舉行時間為上午11時至11時45分，「窩窩頭工作室」的舉行時間則為下午2時至2時45分。費用為正價每位250元 （不連入場門票），海洋公園全年會員每位212.5元。

其餘活動詳情，可在海洋公園網頁查閱。