大熊貓BB｜命名比賽昨截止收3.57萬投稿　海洋公園上半年公布結果

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」與「細佬」已超過半歲，政府舉辦的命名比賽已於昨日（7日）截止，海洋公園表示，比賽反應熱烈，一共收到超過35,700份命名建議，結果會在今年上半年公布，至於「家姐」及「細佬」則會被保留作為牠們的乳名。



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海洋公園在社交媒體公布，「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」已於昨日截止提名，形容比賽反應熱烈，一共收到超過35,700份命名建議，結果將於今年上半年公布，得獎者將獲專函通知，「家姐」及「細佬」則會被保留作爲牠們的乳名。

大熊貓龍鳳胎上月開始與觀眾見面，行政長官李家超在亮相儀式中，宣布舉辦命名比賽，指「家姐」及「細佬」只是簡單乳名，仍需要一對正式名字。比賽2月15日起接受投稿，並於昨日截止。