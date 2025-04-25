Channel C拖欠66萬薪金　停止更新兩日　債主發接管信貼大門

網上傳媒「Channel C」母公司老闆在16日涉造假數騙2,000萬元百分百貸款被捕，更屢次傳出欠薪等情況。Channel C葵興辦公室在周五（25日）被借貸人貼上接管信，有在公司註冊處註冊文件，但有關文件未正式完成註冊。

Channel在23日凌晨已停止更新，29名編輯部同事被拖欠 66 萬薪金，絕大部份都被拖欠至少6個月強積金供款，所有員工已停工，Channel C母公司戶口截至23日仍被凍結。有債權人願意每月支付10萬元繼續營運，惟有員工認為債權人未有長遠經營的打算。



Channel C 葵興辦公室門口被貼上接管信。（梁鵬威攝）

Channel C 自 4月23日凌晨零時開始已沒有任何內容更新，全體29名編輯部同事總共被拖欠66萬元底薪、強積金供款和雜費。其中一人被拖欠薪金三個半月，絕大部份員工都被拖欠強積金至少六個月。全體員工均已停工、休假或離職，包括全職、半職或兼職同事。

據了解，母公司「Artview Production Limited」銀行賬戶截至 2025 年 4 月 23 日午夜前，仍被凍結。原僱主陳智行早前把公司八成股權，以抵押品形式，換取一名投資者340 餘萬的支持；投資者以其無法償還為由，啟動接管Artview程序。

去年有Channel C前員工入稟勞資審裁處追討欠薪，Channel C老闆陳智行有到法庭，但稱心臟不適自行離開。(馬楚烽攝／資料圖片)

《香港01》在Channel C葵興辦公室門口，見到貼有接管信，但非由法庭發出。該份文件有向公司註冊處登記文件，但有關文件未正式完成註冊。債權人聲稱已接管公司，但原僱主卻稱未收到法庭指示，仍掌握Channel C控制權。

債權人委派的接管人，聲稱安排麥浩霆（Don Mak）擔任公司的資產暫管人。該名債權人向員工表示，願意每月支付10萬元，維持Channel C正常運作，但編輯部每月開支高達47萬，只能聘請少量員工繼續工作。但有部份員工表示，債權人只開出每月10萬元的低價，聘請全體員工，似乎欠缺長遠經營的打算和誠意，員工亦難以維持新聞質素。