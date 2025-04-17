Channel C母公司等4機構涉做假數呃逾$2000萬百分百貸款　警拘6人

再有不法之徒以虛假的銀行文件及轉帳，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」，警方昨日（16日）拘捕6名男女，包括4名公司董事，涉及貸款2000萬元。據了解，當中包括媒體Channel C的母公司。



商業罪案調查科總督察莫麗瓊稱，警方昨日（16日）採取代號「擊築」行動，以詐騙及串謀詐騙拘捕3男3女（29至45歲），他們分別是4間公司的董事及關連公司的董事和員工，其中兩人是夫妻關係，總金額涉及2000萬元。行動中，警方搜查多個地點，包括辦公室和住所，檢獲銀行文件、銀行卡、支票簿及電子設備。

據了解，4間公司報稱業務包括媒體製作、科技、物流及工程公司，當中包括媒體Channel C的母公司。

商業罪案調查科總督察莫麗瓊（右）及高級督察蔡建恒交代案情。（馬耀文攝）

莫麗瓊續稱，「百分百擔保貸款」是政府在2020年疫情期間推出、以舒緩中小企營運壓力的計劃，由政府作擔保，上限為900萬港元；申請要求為公司單月營業額下跌最少三成。

警方調查發現，其中兩間公司的董事，即其中兩位被捕人，代表公司申請貸款。為符合申請計劃中的貸款條件，即單月營業額要比前季度（3個月）的平均營業額下跌至少三成。有被捕人利用其註冊的其他公司（即所述的關連公司）的銀行帳戶，轉賬予申請貸款的公司，持續三個月，誇大營業額；3個月過去後便停止轉賬，致營業額下跌超過三成。警方調查發現，這些轉賬根本並不涉及實際營運。

另外兩間公司的董事，即其中兩位被捕人士，代表公司申請貸款。申請文件中有偽造的銀行月結單及出入賬紀錄，令人以為他們有實質營運。

4間公司都成功申請到貸款，並於短時間內以現金提走，有部份轉賬到被捕人私人賬戶或其他公司戶口。該些公司至今仍然營運中，至於關連公司的存在，是旨在處理有關轉帳，還是受僱處理，仍然有待進一步調查確定。

商業罪案調查科高級督察蔡建恒稱，政府推出「百分百擔保特惠貸款」，目的是紓緩企業於疫情下周轉的壓力，減少企業倒閉及引起的裁員，是惠及民生的紓困措施。警方強烈譴責不法之徒，以欺詐手段騙取有關的政府貸款，定必追究此類欺詐行為。

警方會繼續與持份者，包括香港按證保險有限公司、銀行業界、監管機構及強積金信托人保持緊密合作，交換情報，就可疑申請作主動、全面及深入調查，將騙徒繩之以法。

警方亦希望藉此機會提醒市民以及企業，干犯串謀詐騙罪、欺詐罪 及使用虛假文書罪，均屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民勿因一時貪念鋌而走險。