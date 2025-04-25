Channel C債權人首開腔否認月付10萬出糧　曾遭法庭判取消資格令

網上傳媒「Channel C」周五（25日）被債權人「JL Investment Capital」貼上接管信，更拖欠員工薪金66萬元。「JL Investment Capital」唯一股東為劉智遠，他向記者承認曾借款344萬予Channel C老闆陳智行，並抵押八成股權，但否認麥浩霆（Don Mak）為其代表，亦否認答應每月提供10萬元予Channel C營運，僅稱麥只是他的朋友，當初是由他介紹借款予Channel C。

翻查資料，劉智遠為上市公司薈萃國際（08041）前董事，在企業收購活動有失當行為，隱藏收益。證監會在2023年取得取消資格令，劉不得擔任香港任何公司的董事、清盤人、接管人或經理人，為期八年。



去年有Channel C前員工入稟勞資審裁處追討欠薪，Channel C老闆陳智行有到法庭，但稱心臟不適自行離開。(馬楚烽攝／資料圖片)

Channel C 周五（25日）被債權人「JL Investment Capital」貼上接管信。翻查資料，「JL Investment Capital」唯一股東為劉智遠，董事為張永樂。接管信寫上的接管人為「Tai Chi Chung」，並非曾傳為「債權人代表」及曾在Channel C工作的麥浩霆（Don Mak）。

債權人稱只想取回收益

《香港01》成功聯絡劉智遠，他承認曾借款344萬元予Channel C老闆陳智行，並抵押八成股權，但他否認麥浩霆為其代表，亦否認曾答應每月提供10萬元予Channel C營運。他稱麥浩霆只是其朋友，起初只是經他介紹借款予Channel C老闆陳智行，但沒有找他作接管人。

問及公眾關心Channel C會否繼續營運，他多次強調自己只是借貸人，只是想取回借出的金額，期間更透露傾向出售或轉售Channel C。記者曾查詢他作任何生意，他聲稱自己是低調的投資者，會作借貸等生意。

Channel C 葵興辦公室門口被貼上接管信。（梁鵬威攝）

該份接管信並非法庭文件，現時有接管文件正在公司註冊處登記註冊，未有正式登記。記者問劉智遠，該份接管文件是否具有法律效力呢？他稱有關借款是債劵，若未能如期還款便可接管公司。

債權人企業收購涉失當行為 不得任董事八年

翻查資料，劉智遠為上市公司薈萃國際（08041）前董事，香港證監會在2019年曾發出新聞稿，稱劉利用代名人以5,010萬元收購利都織造廠，其後利都再以3.9億元轉售予薈萃國際。劉從而涉嫌獲得一項收益或至少部份有關收益，涉嫌隱瞞了他在該等交易中的隱藏收益及／或重大利益。

證監會最終在2023年向法庭取得取消資格令，因其在企業收購活動有失當行為，不得擔任香港任何公司的董事、清盤人、接管人或經理人，為期八年。

在同年8月，卓悅（0653）主席兼執行董事陳健文向劉智遠抵押約15.77億股卓悅股份，當時總值約9,935萬元，藉此取得1,000萬元的擔保。

記者成功聯絡麥浩霆，他澄清自己並非劉智遠的代表，多次強調劉生只是借款人，並非投資者。(麥浩霆Instagram)

麥浩霆曾被傳為接管代表

另外，被劉鄭重澄清「非接管代表」的麥浩霆，有周刊報道曝光Channel C騙取貸款的幕後操作，並找來經營「鹹趣網」的麥浩霆拓展業務，誇大生意收入。麥浩霆主要為廣告營銷，有周刊報道她曾參與加密豹沙田第一城鎖車宣傳等踩界營銷行為。

記者成功聯絡麥浩霆，他澄清自己並非劉智遠的代表，多次強調劉生只是借款人，並非投資者。他承認曾有人提出每月以10萬元營運Channel C的想法，但強調這並非劉智遠想法，只是員工誤會了他是新投資者，或一廂情願要求劉生清欠薪金。

問及曾否參與周刊所說的出位營銷行為，他否認有參與宣傳智能咖啡機，但未有否認參與加密豹第一城鎖車宣傳，只稱無回應，不想愈描愈黑。記者發現與麥浩霆聯絡後，麥浩霆的instagram由「公開」變成「不公開」。