Channel C被追薪案　官透露被告願付款　女員工指欠誠意拒和解

網媒Channel C近日被爆疑因財困拖欠員工薪金，有員工早前入稟勞資審裁處追討欠薪，案件今（25日）開庭處理。署理主任審裁官沈其亮透露，被告不爭議並願意支付案中追討的金額，建議雙方可考慮達成和解協議；前員工則拒絕和解，質疑被告有誠意則應一開始便不應拖糧，更不應向媒體否認拖糧一事。案件押後至12月27日再處理。另Channel C老闆陳智行今早原有到庭，但在開庭前突表示心臟不適並離開。



女申索人追討1.5萬餘元

申索人為Channel C前員工萬珈淇；被告分別為易創環球貿易有限公司，及藝園媒體製作有限公司。根據申索書，萬指原告沒有給予其有薪年假、今年9月1日至18日的薪金及代付雜費，追討15269港元。

Channel C老問陳智恒稱心臟不適自行離開。(馬楚烽攝)

申索人萬珈淇(右)指Channel C欠薪，到勞審署追討。(馬楚烽攝)

申索人萬珈淇稱，有其他員工已向勞工處求助。（資料圖片）

陳智行稱心臟不適開庭前離開

Channel C老闆陳智行今早有到法庭，但他開庭前向書記稱心臟不適欲離開。書記曾問是否需召救護車，陳稱可自行到醫院。

官透露被告願付案中金額

署理主任審裁官沈其亮其後稱，因被告公司代表缺席，需擇日再訊。沈官又提及，被告早前表示願意支付案中追討的金額，建議雙方考慮和解。

萬拒絕指被告欠誠意

萬明言不願意和解，指被告拖糧至今已一個月，指被告若真有誠意，不應等到開庭前一日才願還款，更不應公然說謊，向媒體否認拖糧。萬又稱，不論被告賠償多少金錢，她仍堅持要上庭解決事件，因她認為被告作為「Channel C」的營運者，有需要面對自己的過錯及責任。

官勸萬再考慮

沈官其後稱明白萬對事件感氣憤，但建議雙方應盡早處理好事件，又指事件至今不論被告是否承認拖糧，萬對被告已失去信心，能盡早取回被拖欠的薪金或更重要和實際。

萬強調重視公平和道德

萬稱相較錢而言，她更重視公平、公正和道德，指Channel C作為一間受多人追捧的網媒，若連其老闆陳智行亦如此行事，是：「上樑不正下樑歪。」萬反問這又如何能做好新聞報道。

官明言不會讓案件一拖再拖

萬另關注到陳智行今以心臟不適為由缺席聆訊，法庭之後會否要求他提供相關醫療證明，若他之後又用同一理由「拖落去」，法庭會如何處理。沈官稱會要求陳提供證明，又指法庭不會容許案件「一拖再拖」，但到時會如何處理則因應情況。

萬最後問到願意還款是否代表他承認拖糧。沈官稱要視乎萬在庭上的說法，舉例指有些事件中，被告或為免麻煩願意還款，卻不承認責任。案件終押後至12月27日再處理。

萬指其他前員工已向勞工處求助

萬在庭外透露，事件中仍有其他遭拖欠薪金的前員工，他們已向勞工處求助，正等候排期處理。對於陳智行向記者否認拖糧，又指控事件是前員工「生安白造」，萬稱從未收過陳或其任何相關戶口、支票、現金的九月份糧入賬。萬又指，陳今早選擇到庭，法官又透露他願意還款，質疑是否已代表拖糧真有其事。

案件編號：LBTC3697/2024