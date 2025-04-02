空手道換道場須停體院訓練　官指政策屬越權　羅展鵬等獲賠157萬

空手道精英運動員羅展鵬於2015年因轉換「道場」，受空手道總會政策所限而被迫停止體院訓練4個月，之後亦要重新申請精英運動員資格。羅認為政策不合理，他因訓練終斷，之後亦未能再成為精英運動員，羅早前與兩名同類情況的運動員入稟向總會索償；高等法院法官今（2日）頒下判辭，認為總會的政策並非為了宣揚空手道，反而阻礙了運動員，認為屬越權及無效，裁定三名空手道運動員勝訴，空手道總會需向3人賠償逾157萬元。羅稱望事件可以作為空手道界或運動界人士可參考的案例。



羅獲賠償130.5萬

原告分別為空手道運動員羅展鵬、羅心汶及舒晴(由父親舒展鵬代表)；被告為中國香港空手道總會有限公司。法官裁定3名原告分別獲賠償130.5萬、19.8萬和7.5萬元，即合共157.9萬元。

羅稱希望本案可作為業界的案例

羅展鵬得知裁決後稱，法庭的裁決令事情終告一段落，他感謝香港的司法制度及法庭的公平審訊，望事件可以作為空手道界或運動界人士可參考的案例。羅續指，案件雖然表面勝訴，但亦設有上訴期，無法肯定會否有變數，所以現階段的回應會較為保守。

空手道運動員羅展鵬。(朱棨新攝)

羅展鵬曾是空手道的精英運動員。（圖片由受訪者提供）

原告羅展鵬聲稱遭香港空手道協會及另一拳會開除會籍，令他失去資助，他向高等法院申索獲賠逾百萬元。（資料圖片）

換道場需暫停體院訓練4個月

根據涉案總會政策，接受體院精英訓練資助的空手道運動員若轉換「道場」，需暫停其體院訓練4個月（即冷凍期）。4個月後，該運動員需重新申請，才能成為體院的精英運動員。

被舊道場撤銷會籍而被迫換場

羅展鵬在聆訊時供稱，他原本是精英運動員，2015年5月收到舊「道場」通知，並終止其會籍。他後來轉至新「道場」，但需接受4個月冷凍期。羅指因為冷凍期政策影響，他失去精英運動員資格，亦失去了體院的強大支援，包括心理輔導、營養補充，亦影響住宿和獎學金等。羅質疑他非主動換「道場」，而是被撤銷會籍，認為政策對他不適用。羅其後未能再成為精英運動員，現已轉行任健身教練。

另兩原告亦曾被中斷精英運動員訓練

至於另外兩名原告亦於2015年轉「道場」，曾接納4個月冷凍期，期間失去精英運動員資格，之後再得到體院的資助。

官認為政策是保護道會的決策人

法官判辭指，考慮該冷凍期是否違反總會宣揚空手道精神的宗旨。總會指空手道講求尊師重道，總會製定該政策時，亦有考慮此因素。惟法官覺得尊師重道並非總會製定政策的目的，這政策反而是用來保護道場所屬道會的決策人。

總會未考慮運動員轉場原因

法官認為，要宣揚空手道精神，應該讓空手道運動員自由選擇「道場」和「師父」。總會強調，即使有該政策，空手道運動員仍可自由選擇。惟法官認為總會不理會運動員轉「道場」的原因，便執行該四個月冷凍期，為運動員帶來嚴重後果。

政策令運動員失去精英訓練

法官以首名原告羅展鵬為例子，他喪失精英體育員資格，失去4個月的精英訓練，又不能接受體院提供的專業訓練。此舉不但影響他成為空手道運動員，甚至是影響其生計。另外兩名原告雖非全職運動員，但接受該四個月冷凍期，亦令兩人失去至少4個月的體院訓練。

認為總會政策非宣揚空手道精神

法官直指總會製訂該政策，並非為了宣揚空手道精神，反阻礙了運動員，令他們不能跟其喜好轉換「道場」，因而裁定該政策越權並屬無效，頒令總會需向3名原告，分別賠償130.5萬、19.8萬和7.5萬元，即合共157.9萬元。

案件編號：HCA 529/2017、HCA 987、988/2019