沙田衝突警長被咬斷無名指 示威者願賠28萬 索償案和解
撰文：朱棨新
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沙田新城市廣場2019年7月發生警民衝突，港大畢業生杜啟華被警員制服時，涉咬斷一名警長的無名指指頭。警長其後入稟高等法院，循民事途徑向杜索償。案件今(24日)在高等法院聆案官席前處理時，警長和杜啟華達成和解，杜將向警長支付28萬元。
原告為涉案警長梁啟業，被告為杜啟華。杜今未有律師代表，親身出庭。
聆案官庭上透露，梁啟業和杜啟華已簽署達成和解的傳票。根據傳票，梁另有一宗工傷賠償的案件，杜將向梁支付28萬元。杜需於本月29日前，先支付10萬元，餘款分18個月支付。聆案官根據傳票內容，頒令和解。
杜因為襲警等罪被判囚5年半
杜因沙田的警民衝突，於2021年被裁定公眾地方內擾亂秩序行為、襲警、對他人身體加以嚴重傷害和有意圖而傷人，共4罪罪成，被判囚5年半，他已刑滿出獄。
案件編號：HCPI 94/2022
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