沙田衝突警長被咬斷無名指　示威者願賠28萬　索償案和解

沙田新城市廣場2019年7月發生警民衝突，港大畢業生杜啟華被警員制服時，涉咬斷一名警長的無名指指頭。警長其後入稟高等法院，循民事途徑向杜索償。案件今(24日)在高等法院聆案官席前處理時，警長和杜啟華達成和解，杜將向警長支付28萬元。



原告為涉案警長梁啟業，被告為杜啟華。杜今未有律師代表，親身出庭。

沙田衝突中，警方共拘捕 47 人，其中包括涉咬斷警方手指的香港大學應屆畢業生，他被暫控襲警、蓄意傷人等控罪。（余俊亮攝）

被告杜啟華在2019年7月的沙田衝突期間，曾與多名警員肢體衝突。（資料圖片）

被告杜啟華因襲警等罪被判囚5年半，他已刑滿出獄。(資料圖片)

警長梁啟業。(資料圖片)

聆案官庭上透露，梁啟業和杜啟華已簽署達成和解的傳票。根據傳票，梁另有一宗工傷賠償的案件，杜將向梁支付28萬元。杜需於本月29日前，先支付10萬元，餘款分18個月支付。聆案官根據傳票內容，頒令和解。

杜因為襲警等罪被判囚5年半

杜因沙田的警民衝突，於2021年被裁定公眾地方內擾亂秩序行為、襲警、對他人身體加以嚴重傷害和有意圖而傷人，共4罪罪成，被判囚5年半，他已刑滿出獄。

案件編號：HCPI 94/2022