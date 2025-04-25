五一黃金周料571萬人次出入境　內地客入境84萬　日均較去年升10%

【勞動節／五一黃金周／內地旅客／北上消費／北上旅遊】五一黃金周將至，入境處預計約有571萬人次進出，當中陸路出境及入境的高峰期，分別為5月3日及5月5日，各有約59萬及58萬人次。



其中內地旅客入境人次佔84萬，預計日均人次較去年同期增加約10%。跨部門工作小組已協調相關營運商，調整東鐵線、金巴及皇巴等班次，例如金巴班次高峰期少於1分鐘一班，下文將列出最新交通安排。



政務司司長陳國基（中）主持節慶安排跨部門工作小組會議。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基（中）主持節慶安排跨部門工作小組會議。（政府新聞處圖片）

陳國基：做好人流管理、各口岸安排及迅速應對各種突發情況

政務司司長陳國基今日（25日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導內地五一黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。他預計內地五一黃金周期間訪港旅客明顯增加，港府會做好接待工作，與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫。

當中包括做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，迅速應對各種突發情況，確保各項接待旅客的環節能運作暢順，為訪港旅客提供優質體驗。

入境處預計五一黃金周有84萬內地旅客訪港 較去年同期增10%。（資料圖片／歐嘉樂攝）

陸路出境高峰期為5月3日 入境高峰期5月5日

按照入境事務處的估算，今年內地五一黃金周期間（即5月1日至5日），預計連同港人約有571萬人次，經各海陸空管制站進出香港，當中約有490萬人次經各陸路邊境管制站。

入境處預計，陸路出境高峰期為5月3日（周六），出境人次約59萬；入境高峰期為5月5日（周一），入境人次約58萬，呼籲旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意電台或電視廣播有關交通情況的資訊。

入境處預計五一黃金周有84萬內地旅客訪港 較去年同期增10%。（資料圖片／歐嘉樂攝）

內地旅客日均訪港人次較去年五一及今年春節分別增加約10%及13%

內地入境旅客方面，預計期間約有84萬人次，經各海陸空管制站進入香港，日均訪港人次較去年內地五一黃金周及今年春節黃金周，分別增加約10%及13%。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流，預計香港市面將會更加熱鬧暢旺，為各行各業帶來機遇。

旅監局已提醒接待內地入境旅行團的旅行代理商，採取適當分流措施，做好人流和旅遊巴的管理工作，為旅客帶來良好旅遊體驗。而各區民政事務處亦密切留意區內的旅客人流情況，按實際情況通報相關部門，以加強相關地點的管理安排。

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手。（資料圖片／黃浩謙攝）

口岸部門已減少前線人員休假以調配人手

口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道，以疏導人流及車流。由警務處、入境處、香港海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，將於5月1日至5月5日啟動，實時監察口岸現場情況。

中心並與內地口岸部門保持緊密聯繫，透過已建立的口岸熱線及即時通報機制，於有需要時迅速應變及調動，靈活調配各管制站人手，確保陸路口岸運作暢順。

金巴班次高峰期少於1分鐘一班。（資料圖片／張浩維攝）

金巴班次高峰期少於1分鐘一班 皇巴約2分鐘一班

交通安排方面，運輸署已協調相關營運商，加強連接各口岸的交通服務，包括增加金巴班次至最高峰時少於1分鐘一班，皇巴班次至最密約兩分鐘一班，以及增發跨境直通巴士配額以加強服務，有需要時在落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸啟動公共交通專用通道，保障公共交通服務暢順。

另外，珠海方交通管理部門有需要時在港珠澳大橋設置專用通道，供金巴、跨境直通巴士及大型車輛使用。

港鐵加強東鐵線來往金鐘至羅湖。（資料圖片／黃浩謙攝）

港鐵加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務

至於本地公共運輸服務，運輸署已主動聯繫各公共運輸營運商加強運力，預留車輛及人手應對乘客的出行需求。當中港鐵在5月1日至5月5日期間，在不同時段加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務，在相關時段中，往返落馬洲站的列車服務將提升至約7.5至10分鐘一班車，羅湖站的列車服務則加強至約5分鐘一班車。

運輸署的緊急事故交通協調中心會繼續24小時運作，密切監察全港各區、口岸和主要車站的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求，並透過各種渠道發放最新的交通消息。

旅監局將加強巡查入境旅行團註冊商店較多的地區。（旅監局圖片)

旅監局加強巡查入境旅行團註冊商店較多的地區

旅監局會在內地五一黃金周期間巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助，以保障入境旅行團旅客的權益。警方會繼續加強執法，打擊的士司機濫收車資、拒載等違法行為，海關亦會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、運輸及物流局局長陳美寶、保安局副局長卓孝業，以及其他相關政府部門的代表出席會議。